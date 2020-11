Параспортсмены из Приморья улетят на соревнования в Крым при поддержке губернатора края

Первое с начала года выездное соревнование ждет краевую сборную по рэгби на колясках — приморские паралимпийцы отправляются на Чемпионат России уже 16 ноября. Поддержку в перелете оказывает региональное отделение партии «Единая Россия».

Поручение отправить спортсменов на соревнования в Евпаторию дал губернатор края, лидер приморских единороссов Олег Кожемяко, сообщает «Золотой Рог». В коронавирусный 2020 год спортсмены Приморья пропустили большое количество соревнований различного уровня. Однако Чемпионат по регби в Крыму — хорошая возможность вновь напомнить стране о том, что в Приморье сильные параспортсмены. За помощью в финансировании поездки к Олегу Кожемяко обратилась организация инвалидов «Ковчег». По их просьбе необходимо оплатить билеты 9 спортсменов-колясочников. Как заявил секретарь владивостокского отделения партии «Единая Россия» Александр Щербаков, поддержка спортсменов с ограниченными возможностями очень важна. «Поддержка паралимпиейцев — это, могу сказать смело, дело чести для каждого социально-ответственного бизнесмена, политика. Ведь для нас эти люди являются мотиваторами: они всей своей жизнью показывают, что у возможности каждого человека безграничны и мы просто не имеем права сдаваться. И для городского отделения партии „Единая Россия“ поддержка приморских паралимпецев — это еще один шаг в продолжении заявленной стратегии „Добрый дел“, шагов, которые мы делаем для того, чтобы качество жизни в Приморье было одинаково комфортным для каждого приморца. Так что не откликнутся на просьбу мы просто не имели права», — отметил Александр Щербаков. Отметим, что одной из многочисленных целей Правительства Приморья и партии «Единая Россия» является поддержка людей с инвалидностью для того, чтобы они могли полноценно участвовать в культурной, творческой и спортивной жизни региона и страны. Так, в сентябре региональное отделение партии «Единая Россия» оплатила командировочные расходы женщине из Приморья, которая принимала участие в международном конкурсе красоты для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому финалистка конкурса красоты и талантов среди девушек и женщин на инвалидных колясках «Невская Краса 2020» в Санкт-Петербурге Ольга Телякова взяла главный приз в номинации «Леди очарование». Спортсмены отправятся на соревнования в понедельник утром из аэропорта «Кневичи».

