Хоккейный центр и футбольный манеж появятся во Владивостоке

В ближайшее время в Приморском крае планируется строительство крупных хоккейных кортов. Они появятся в Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Арсеньеве, Находке и Кавалерово. В последних двух возведение спортивных объектов начнется в этом году. Также на очереди постройка хоккейного центра и футбольного манежа во Владивостоке. Стоит отметить, что в этом году важным событием станет открытие Гребной базы «Олимпийская» в поселке Лозовый Партизанского ГО.