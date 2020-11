Приморская команда "Восток" подтвердила звание Чемпиона России по спидвею

Финальные соревнования командного Чемпионата России по зрелищной и экстремальной дисциплине мотоциклетного спорта – спидвею прошли в субботу, 12 октября, на стадионе "Авангард" во Владивостоке

Финальные соревнования командного Чемпионата России по зрелищной и экстремальной дисциплине мотоциклетного спорта – спидвею прошли в субботу, 12 октября, на стадионе «Авангард» во Владивостоке На городском треке встретились лидеры чемпионата – местная команда «Восток» и гости из Тольятти – команда «Мега-Лада». Наблюдал за гонкой и наградил победителей Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Зрелищная гонка лидеров, завершающая сезон по всей стране, собрала полный стадион зрителей – около 6 тысяч человек. 15 заездов держали в напряжении на протяжении двух часов. Не обошлось без падений и выезда скорой помощи на трек, но новые воздушные подушки смягчали падения гонщиков. Команда «Восток» взяла преимущество с самого первого заезда и подтвердила ожидания болельщиков – со счетом 63:28 приморцы разгромили «Мега-Ладу». Подтвердили звание Чемпиона России Сергей Логачев, Виталий Котляр, Артем Лагута, Марк Карион, Анaджей Лебедев, Павел Лагута, Григорий Лагута и их бессменный тренер Игорь Столяров. «Второй год подряд наша команда стала чемпионом. Это наша пятая юбилейная победа на Чемпионате России, над 17-ти кратными чемпионами. Воспитанники славной эпохи Зиганшига, Заплешного, Нестерова – тех, кого уже нет с нами, и тех, кто завоевывал победу в 80-х – это Столяров, Потехин, Харченко под руководством Виктора Михайловича Успенского, сегодня еще раз доказали, что “Восток” – сильнейшая команда России» – поздравил участников, организаторов и болельщиков финала командного чемпионата Губернатор Приморья и вручил победителям мотогонки заслуженную награду. Олег Кожемяко также напомнил, что в следующем году на стадионе начнется масштабная реконструкция, по завершению которой, в 2021 году, он станет современным и многофункциональным спортивным комплексом, где можно будет проводить соревнования по спидвею международного уровня. «Это будет стадион мега-класса, на 7 тысяч зрителей, с закрытой трибуной, хорошими мастерскими и “конюшнями”, с условиями для занятий спортсменов, отвечающими мировым стандартам. С тем, чтобы однажды мы провели здесь Гран-при», – заявил губернатор. На время реконструкции в качестве тренировочной базы для команды «Восток» обустраивают стадион «Патриот» в Уссурийске. Здесь же в 2020 году пройдут всероссийские соревнования. В ходе одного из перерывов вместе с директором клуба Константином Цыбулиным, участниками команды и директором краевого департамента физкультуры и спорта Олег Кожемяко осмотрел недавно приобретенную мототехнику для «Востока» и обсудил вопрос грантовой поддержки. В этом году из регионального бюджета команда получила на развитие 5 миллионов рублей, в следующем году Олег Кожемяко одобрил субсидию в 10 миллионов рублей. Разговор коснулся также дополнительной поддержки клубов и федераций, успешно защищающих честь края на всероссийских соревнованиях. Отметил, в клубе «Восток» начинали свой спортивный путь будущие мастера спидвея, среди них чемпионы Европы и мира Сергей Казаков, Вячеслав Никулин, Григорий Лагута и другие знаменитые гонщики. Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

