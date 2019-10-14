Самое нелогичное поражение "Луча"

- Говорить особо нечего. Кто больше хотел, тот сегодня и победил. Два быстрых гола сыграли с нами злую шутку и игроки посчитали, что дело сделано. К счастью ивановских болельщиков все пошло по сценарию хозяев. У нас была безобразная игра в обороне. Все голы пропустили по делу. Мы проиграли сегодня сами себе. Сегодняшний сценарий матча, наверное, единичный в мире. В моей памяти таких случаев нет.