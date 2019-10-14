Самое нелогичное поражение "Луча"

Самое нелогичное поражение "Луча"

14 октября 2019, 09:03
Спорт
Главный тренер клуба из Владивостока после триллера в Иваново: "Кто больше хотел, тот сегодня и победил"

Главный тренер клуба из Владивостока после триллера в Иваново: «Кто больше хотел, тот сегодня и победил»

Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 12 октября. Иваново. Стадион «Текстильщик», 4,8 тыс. зрителей. «Текстильщик» (Иваново) – «Луч» (Владивосток) - 4:3 (1:2)

«Текстильщик»: Зириков, Фомин, Сараев (Макушкин, 11), Чибиров, Попов (Демин, 74), Сидоров (Щаницин, 82), Батов, Горюшкин, Сиротов, Радченко, Юрченко (Мухаметзянов, 46).

«Луч»: Котляров, Ботака, Марущак, Магадиев, Насадюк, Катрич (Квеквескири, 46), Кротов (Белунов, 74), Саламатов (Алиев, 63), Пономаренко (Стеклов, 59), Носов, Кутьин.

Предупреждения: Чибиров (29), Фомин (45+), Радченко (87), Щаницин (90+), Зириков (90+) - Кутьин, (36), Магадиев (42), Саламатов (61), Ботака (65), Носов (90+). Удаление: Батов (10).

«Луч» упустил победу, играя более 80 минут в большинстве! При этом наша комада уже в дебюте вела со счетом 2:0.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Говорить особо нечего. Кто больше хотел, тот сегодня и победил. Два быстрых гола сыграли с нами злую шутку и игроки посчитали, что дело сделано. К счастью ивановских болельщиков все пошло по сценарию хозяев. У нас была безобразная игра в обороне. Все голы пропустили по делу. Мы проиграли сегодня сами себе. Сегодняшний сценарий матча, наверное, единичный в мире. В моей памяти таких случаев нет.

Денис БОЯРИНЦЕВ, главный тренер ФК «Текстильщик»:

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ФНЛ.

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