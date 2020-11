Новый главный тренер "Луча" пообещал сделать экстренные выводы

Команда из Владивостока не может выиграть уже 11 матчей подряд

Команда из Владивостока не может выиграть уже 11 матчей подряд Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 23 тур. 13 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник», 800 зрителей. «Шинник» (Ярославль) – «Луч» (Владивосток) - 3:1 (1:1). Голы: Алейников (44), Низамутдинов (67, с пенальти), Низамутдинов (90+) - Стеклов (32). «Шинник»: Яшин, Первушин, Стешин, Покидышев, Самойлов (Эктов, 85), Бакаев, Алейников (Дроздов, 71), Кожемякин, Олейников (Пухов, 89), Самодин, Низамутдинов. «Луч»: Котляров, Марущак, Степанец, Аравин (Абазов, 64), Насадюк, Стеклов, Саламатов, Носов (Катрич, 78), Пономаренко (Кротов, 82), Квеквескири, Кутьин (Алиев, 66). Предупреждения: Стешин (6) – Пономаренко (12), Квеквескири (38), Насадюк (55). «Луч» в Ярославле продлил безвыигрышную серию до 11 матчей. В матче против «Шинника» в роли главного тренера желто-синих дебютировал Валерий ПЕТРАКОВ. Несмотря на то, что «Луч» первым открыл счет, безвыигрышная серия нашей команды продлилась до 11 матчей. Валерий Петраков, главный тренер ФК «Луч»: - «Шинник» достаточно сыгранная команда. Есть лидеры. В первом тайме нашли силы противостоять им, смогли забить мяч. Но во втором тайме не хватило сил. Когда команда сдает физически, то тяжело. Нет этим игрокам адекватной замены. Есть хорошие молодые ребята в команде. С ними можно и нужно работать. Они будут прогрессировать, но нам нужно усиление. Но на следующий матч будут замены по составу. Ценю всех игроков, но после этой игры сделаем выводы. Надо дать шанс всем игрокам, посмотреть всю обойму. Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тренер ФК «Шинник»: - У команды поднялось высокое чувство ответственности перед болельщиками. В игре команды был стержень. Смогли проявить характер, где-то даже мастерство и забить. Очень важная победа с психологической стороны. Хотелось бы более уверенной работы с мячом. - Что скажете о судействе? - Лаша ВЕРУЛИДЗЕ - авторитет в судейском корпусе. Заслуженно. Федор утверждает, что на нем фолили, когда мы пропустили, а НОСОВ подыграл рукой. Но сейчас это уже не принципиально (ФНЛ). После 23 туров «Луч» занимает 17-ое место в первенстве ФНЛ, набрав 20 очков. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ФНЛ

