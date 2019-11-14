Новый главный тренер "Луча" пообещал сделать экстренные выводы

- «Шинник» достаточно сыгранная команда. Есть лидеры. В первом тайме нашли силы противостоять им, смогли забить мяч. Но во втором тайме не хватило сил. Когда команда сдает физически, то тяжело. Нет этим игрокам адекватной замены. Есть хорошие молодые ребята в команде. С ними можно и нужно работать. Они будут прогрессировать, но нам нужно усиление. Но на следующий матч будут замены по составу. Ценю всех игроков, но после этой игры сделаем выводы. Надо дать шанс всем игрокам, посмотреть всю обойму.