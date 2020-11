Волейбольный клуб "Приморочка" ищет нового главного тренера

Со сменщиком Александра Щурина ведутся переговоры

Со сменщиком Александра Щурина ведутся переговоры Вслед за футбольным клубом «Луч» главного тренера меняет руководство женского волейбольного клуба «Приморочка». Контракт с Александром ЩУРИНЫМ (на фото), под руководством которого «Приморочка» одержала лишь две победы в 7 матчах чемпионата Высшей лиги «А» и после двух туров располагается на 8 месте, расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. Г-н Щурин возглавил «Приморочку» минувшим летом. До этого на протяжении двух сезонов входил в тренерский штаб команды в роли тренера-статистика, ассистента главного тренера, исполнял обязанности главного тренера. Вместе с Александром Щуриным команду покидает тренер-аналитик Павел ТАЮРСКИЙ. Имя нового главного тренера ВК «Приморочка» будет оглашено после окончания переговоров и подписания контракта, сообщает пресс-служба клуба. Фото ВК «Приморочка».

