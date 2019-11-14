Волейбольный клуб "Приморочка" ищет нового главного тренера

Вслед за футбольным клубом «Луч» главного тренера меняет руководство женского волейбольного клуба «Приморочка». Контракт с Александром ЩУРИНЫМ (на фото), под руководством которого «Приморочка» одержала лишь две победы в 7 матчах чемпионата Высшей лиги «А» и после двух туров располагается на 8 месте, расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.