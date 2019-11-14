Волейбольный клуб "Приморочка" ищет нового главного тренера

Волейбольный клуб "Приморочка" ищет нового главного тренера

14 ноября 2019, 18:24
Спорт
Со сменщиком Александра Щурина ведутся переговоры

Со сменщиком Александра Щурина ведутся переговоры

Вслед за футбольным клубом «Луч» главного тренера меняет руководство женского волейбольного клуба «Приморочка». Контракт с Александром ЩУРИНЫМ (на фото), под руководством которого «Приморочка» одержала лишь две победы в 7 матчах чемпионата Высшей лиги «А» и после двух туров располагается на 8 месте, расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Г-н Щурин возглавил «Приморочку» минувшим летом. До этого на протяжении двух сезонов входил в тренерский штаб команды в роли тренера-статистика, ассистента главного тренера, исполнял обязанности главного тренера.

Вместе с Александром Щуриным команду покидает тренер-аналитик Павел ТАЮРСКИЙ.

Имя нового главного тренера ВК «Приморочка» будет оглашено после окончания переговоров и подписания контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Фото ВК «Приморочка».

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