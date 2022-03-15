Кубок Ногликцких соревнований по рыбной ловле остался на родине

На соревнования по подлёдному лову «Ногликский лёд-2022» съехались рыбаки из шести районов Сахалинской области и Хабаровска. Турнир прошёл в четвёртый раз.

В соревнованиях принимали участие не только мужчины, но также женщины и дети. Главным призом соревнований был снегоход «Ермак», а также переходящий кубок общекомандного зачета. Призы разыгрывались в мужской, женской и детской лигах. В зачёте учитывался общий вес любой пойманной рыбы. В индивидуальном зачёте среди мужчин лидером оказался Геннадий Комаров. Его результат составил чуть более 7 килограмм. В женском зачёте победила Вероника Карпухина. Её результат составил чуть более 5 килограмм. Среди детей победил Александр Горбунов с весом 2,4кг. Серебро увёз Нахар Шухлин с весом 1,95 кг, а Никите Симакову с весом 1,85 кг досталась бронза. «Гран-при» досталось троице ногликцев: Александру Казанцеву, Павлу Туревичу и Валерии Шухлиной. Вместе они поймали более 20 кг рыбы.

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