Маленький чемпион с твердым характером

Маленький чемпион с твердым характером
Сегодня, 12:50СпортФото: из личного архиваЛеня дважды поднялся на пьедестал победителя
Одиннадцатилетний ученик средней школы № 5 поселка Тавричанка Леня Калашников дважды поднялся на пьедестал победителя Кубка мира по пауэрлифтингу. В марте в Благовещенске прошли соревнования по силовому троеборью.

За победу в Кубке боролись спортсмены России, Чехии, Германии, Польши, Словении, Болгарии, Монголии. Когда проходили регистрацию на чемпионат мира в Благовещенске, сделали заявку в номинации «Народный жим». Скептики даже не подозревали, что может сделать самый юный участник соревнований. Он выполнил взрослый норматив мастера спорта в 11 лет. Сейчас Леонид — единственный и самый юный мастер спорта России.

Тренер и наставник юного чемпиона, Сергей Шишков, вырастил уже второго чемпиона. Александр Котлярский, тоже ученик тавричанской школы, в 15 лет стал мастером спорта международного класса.

Скептики даже не подозревали, что может сделать самый юный участник соревнований
Фото:из личного архива

А Леня Калашников как будто принял его эстафету. Несколько лет назад он увидел Сашу с тренером в школе на линейке и упросил маму привести его к Шишкову. Опытный спортсмен разглядел в щуплом мальчишке что-то особенное.

Сравнивая двоих своих воспитанников, Шишков говорит, что они разные. Саша Котлярский, к примеру, просчитывает каждый свой шаг, преодолевая вес штанги, а Леня очень стремительно принимает решение: победить! Крепкая вера в свои силы — несомненное его качество.

Тренер и наставник юного чемпиона, Сергей Шишков, вырастил уже второго чемпиона
Фото:из личного архива

За 3,5 года Леня Калашников участвовал в не менее чем десяти турнирах и не знал ни одного поражения. За его плечами — победы в международном кубке Японского моря, два раза триумфально выигрывал чемпионат Дальнего Востока, шесть раз — чемпионат Азии. В 2020–2021 годах дважды установил рекорд России по русскому жиму. Леня 140 раз выжал штангу весом 20 килограммов! При своем весе в 30.

Следующие соревнования Лени и его тренера совсем скоро — 1 и 2 мая впервые во Владивостоке пройдет Чемпионат России по пауэрлифтингу.

Сюжеты:
Приморье
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