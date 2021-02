Владивосток «окружают камнями»

В преддверие Чемпионата мира по Го в столице ДФО состоялось торжественное гашение тематических открыток-приглашений

В приморской столице состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Почтой России и оргкомитета Чемпионата мира по игре Го. Документ определил выпуск тематических почтовых открыток, организацию Всемирного фестиваля Genius Extreme во Владивостоке, а также проведение мастер-классов. Организаторы сообщили, что участники и гости международного турнира смогут бесплатно отправить почтовую открытку в любую точку мира. Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Почтой России и оргкомитетом Чемпионата мира по игре Го Photo: Пресс-служба Чемпионата по игре Го «Благодаря сотрудничеству для участников и гостей чемпионата будут выпущены уникальные открытки. Мы благодарим Почту России за поддержку и реализацию идеи», — рассказал директор 41-го Чемпионата мира по игре, руководитель АНО «Центр развития ГО и стратегии официального организатора Всемирного фестиваля Genius Extreme Михаил Емельянов. В этом году в чемпионате участвуют представители 77 стран. Организаторы отправили открытки-приглашения странам участникам. Го — стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае Photo: Пресс-служба Чемпионата по игре Го «Почтовые открытки станут подарком гостям международных соревнований и яркой частью молодежного фестиваля. Мы позаботимся о том, чтобы его участники смогли поделиться с друзьями своими впечатлениями, отправив почтовую открытку из Владивостока», — рассказал директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин. В зале центрального почтового отделения Владивостока для всех желающих федерация Приморского края по Го провела мастер-класс «Будь в игре». «Я впервые сегодня узнала об игре Го. Стало очень интересно. С дочкой сели попробовать. Я буду ждать чемпионат и буду болеть за участников», — рассказала участница мастер-класса Ольга Трифонова. Го — стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае. Название «го» в переводе с японского означает «окружать камнями». Проведение чемпионата мира по Го — уникальное событие для России, поскольку ранее он никогда не проходил за пределами стран Азии. Впервые в истории чемпионата в нем могут участвовать профессиональные игроки и любители со всего мира, в том числе в онлайн формате. Узнать подробнее о Чемпионате мира в России можно на сайте http://www.wagc2020.org

