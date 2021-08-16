Больше десятка «Дрим-тим» собрал «Оранжевый мяч» во Владивостоке

Больше десятка «Дрим-тим» собрал «Оранжевый мяч» во Владивостоке
Больше десятка «Дрим-тим» собрал «Оранжевый мяч» во Владивостоке
Вчера, 21:23СпортФото: Золотой Рог
Одни из самых зрелищных спортивных поединков по баскетболу состоялись в во время празднования Дня физкультурника во Владивостоке — всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч».

Корреспонденту «Золотого Рога» удалось не проспать мероприятие после тяжелой рабочей недели и утром субботы лично убедиться в высокой популярности баскетбола в Приморском крае.

В Приморском крае 14 августа отметили День физкультурника. В рамках празднования прошли более 60 спортивных мероприятий по всему региону, в том числе и в дальневосточной столице.

Официальное празднование состоялось во Владивостоке на водной станции ТОФ, где губернатор Приморского края Олег Кожемяко не только поздравил любителей спорта со знаменательным днем, но и принял участие в традиционной «Зарядке чемпионов».

В этот день по всему Приморью прошли десятки спортивных мероприятий по воркауту, жиму лежа, состоялись легкоатлетические забеги, семейные эстафеты и массовые зарядки, прошли турниры по пляжному волейболу, настольному теннису, футболу и баскетболу.

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» стартовали в 10 утра на недавно построенной «KFC Арене» во Владивостоке у стадиона «Динамо».

Несмотря на палящее солнце, уже разгоряченные юные спортсмены завершали разминку. На всех трех специализированных баскетбольных площадках, в последние минуты перед началом соревнований, парни и девушки оттачивали мастерство бросков в корзину. Трибуны были заполнены участниками команд, самыми активными болельщиками и преданными фанатами — родителями юных спортсменов. Судьи деловито перебирали документы в своей палатке.

Фото:Золотой Рог

Игра в баскетбол 3х3 немного отличается от привычной. Первое отличие — это само игровое поле. Площадка для игры 3х3 короче половины стандартной площадки на 3 метра. Для игры используется специальный утяжеленный мяч. Игра длится 10 минут или до 21 очка.

«Сегодня во Владивостоке проходят массовые соревнования 3×3 — ежегодный турнир, который проводится под эгидой министерства спорта России. По всей стране в один день на площадках собираются ребята, чтобы поиграть в баскетбол», — рассказал корреспонденту «Золотого Рога» главный судья соревнований Сергей Строкач.

Сергей Строкач
Фото:Золотой Рог

Спортсмены соревнуются в трех возрастных категориях: «16 и младше», «Юниоры и юниорки» — 17-18 лет и «Мужчины и женщины» — 19 и больше лет. В «доковидные» времена, по словам Строкача, категорий было больше, однако из-за пандемии было принято решение о сокращении.

Утром за звание лучшей команды на трех площадках одновременно состязались парни и девчонки из категории «16 и младше». Потом стартовали поединки между юниорами. В районе трех часов дня в бою за чемпионство сошлись игроки из категории «19+».

Тем не менее, на площадках можно было увидеть, как на одном поле в противостоянии сходятся школьники 12-13 лет и рослые подростки 16-17 лет. Главный тренер разъяснил, что школьников, их родителей и тренеров предупредили о неравности «весовых категорий», однако спортсменов это не остановило.

Родительница одного из юных спортсменов отметила, что борьба с более сильным соперником — это хороший опыт. Ее сын занимается баскетболом уже около трех лет.

Татьяна — мама юного баскетболиста
Фото:Золотой Рог

«Сейчас большой контраст между командами на моем поле и в росте ребята сильно отличаются, но радует, что очень много мальчиков, которые только-только начинают. Похвально, что баскетбол процветает и что даже в таком юном возрасте они идут играть против старших ребят. Думаю через несколько лет, они смогут на должном уровне соперничать с парнями, которые играют в «старших группах», — сообщила в перерыве судья-секретарь Елизавета Повалихина.

Самые жаркие баталии, традиционно разгорелись в финальных матчах. Среди парней 16 лет и младше победу одержала команда Curly squad, среди девушек той же возрастной категории — команда INMV. В категории юниоров победила команда «Динамо-машина».

В старшей категории победа досталась парням из команды «Неместные» и девушкам из команды «Патибаскет».

Кстати, баскетбол 3х3 вошел в соревновательную программу Олимпийских игр в Токио, а российские мужская и женская команды привезли на родину «серебро».

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокспортпраздникПриморьеОлег Кожемякобаскетбол
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы