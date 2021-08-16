Больше десятка «Дрим-тим» собрал «Оранжевый мяч» во Владивостоке

«Сейчас большой контраст между командами на моем поле и в росте ребята сильно отличаются, но радует, что очень много мальчиков, которые только-только начинают. Похвально, что баскетбол процветает и что даже в таком юном возрасте они идут играть против старших ребят. Думаю через несколько лет, они смогут на должном уровне соперничать с парнями, которые играют в «старших группах», — сообщила в перерыве судья-секретарь Елизавета Повалихина.