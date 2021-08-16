Больше десятка «Дрим-тим» собрал «Оранжевый мяч» во Владивостоке

Корреспонденту «Золотого Рога» удалось не проспать мероприятие после тяжелой рабочей недели и утром субботы лично убедиться в высокой популярности баскетбола в Приморском крае.
В Приморском крае 14 августа отметили День физкультурника. В рамках празднования прошли более 60 спортивных мероприятий по всему региону, в том числе и в дальневосточной столице.
Официальное празднование состоялось во Владивостоке на водной станции ТОФ, где губернатор Приморского края Олег Кожемяко не только поздравил любителей спорта со знаменательным днем, но и принял участие в традиционной «Зарядке чемпионов».
В этот день по всему Приморью прошли десятки спортивных мероприятий по воркауту, жиму лежа, состоялись легкоатлетические забеги, семейные эстафеты и массовые зарядки, прошли турниры по пляжному волейболу, настольному теннису, футболу и баскетболу.
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» стартовали в 10 утра на недавно построенной «KFC Арене» во Владивостоке у стадиона «Динамо».
Несмотря на палящее солнце, уже разгоряченные юные спортсмены завершали разминку. На всех трех специализированных баскетбольных площадках, в последние минуты перед началом соревнований, парни и девушки оттачивали мастерство бросков в корзину. Трибуны были заполнены участниками команд, самыми активными болельщиками и преданными фанатами — родителями юных спортсменов. Судьи деловито перебирали документы в своей палатке.
Игра в баскетбол 3х3 немного отличается от привычной. Первое отличие — это само игровое поле. Площадка для игры 3х3 короче половины стандартной площадки на 3 метра. Для игры используется специальный утяжеленный мяч. Игра длится 10 минут или до 21 очка.
«Сегодня во Владивостоке проходят массовые соревнования 3×3 — ежегодный турнир, который проводится под эгидой министерства спорта России. По всей стране в один день на площадках собираются ребята, чтобы поиграть в баскетбол», — рассказал корреспонденту «Золотого Рога» главный судья соревнований Сергей Строкач.
Спортсмены соревнуются в трех возрастных категориях: «16 и младше», «Юниоры и юниорки» — 17-18 лет и «Мужчины и женщины» — 19 и больше лет. В «доковидные» времена, по словам Строкача, категорий было больше, однако из-за пандемии было принято решение о сокращении.
Утром за звание лучшей команды на трех площадках одновременно состязались парни и девчонки из категории «16 и младше». Потом стартовали поединки между юниорами. В районе трех часов дня в бою за чемпионство сошлись игроки из категории «19+».
Тем не менее, на площадках можно было увидеть, как на одном поле в противостоянии сходятся школьники 12-13 лет и рослые подростки 16-17 лет. Главный тренер разъяснил, что школьников, их родителей и тренеров предупредили о неравности «весовых категорий», однако спортсменов это не остановило.
Родительница одного из юных спортсменов отметила, что борьба с более сильным соперником — это хороший опыт. Ее сын занимается баскетболом уже около трех лет.
«Сейчас большой контраст между командами на моем поле и в росте ребята сильно отличаются, но радует, что очень много мальчиков, которые только-только начинают. Похвально, что баскетбол процветает и что даже в таком юном возрасте они идут играть против старших ребят. Думаю через несколько лет, они смогут на должном уровне соперничать с парнями, которые играют в «старших группах», — сообщила в перерыве судья-секретарь Елизавета Повалихина.
Самые жаркие баталии, традиционно разгорелись в финальных матчах. Среди парней 16 лет и младше победу одержала команда Curly squad, среди девушек той же возрастной категории — команда INMV. В категории юниоров победила команда «Динамо-машина».
В старшей категории победа досталась парням из команды «Неместные» и девушкам из команды «Патибаскет».
Кстати, баскетбол 3х3 вошел в соревновательную программу Олимпийских игр в Токио, а российские мужская и женская команды привезли на родину «серебро».