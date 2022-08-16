«Динамо-Владивосток»: ставка на своих!

Гол, спасший для «Динамо-Владивосток» ничью в тяжёлом матче с белгородским «Салютом», забил молодой приморский нападающий Максим Чуфыров. Игрок вместе с ещё одним новичком владивостокской команды, Игнатом Полищуком, стал знаком качества стратегии привлечения в главную команду воспитанников приморский школы футбола.

Этот матч стал показателем успешно работающей вертикали развития для молодых футболистов: игры в чемпионате края за находкинский «Океан» – профессиональный статус в «Динамо-Владивосток». Именно та- кую цель ставят перед владивостокским клубом генеральные партнеры – АО «Терминал Астафьева» и правительство Приморского края. Фото: ФК «Динамо-Владивосток» В заявке «Динамо-Владивосток» на сезон – 14 игроков с приморскими корнями. Первой ступенью в футбольной иерархии для Максима Чуфырова и Игната Полищука стала игровая практика в находкинском «Океане», который также поддерживает «Терминал Астафьева». Через полгода, в рамках сотрудничества с «Динамо-Владивосток», на них посоветовали обратить внимание тренерам владивостокской команды. Фото: ФК «Динамо-Владивосток» – Перед «Океаном» стоит задача выступить максимально успешно в чемпионате Приморского края. Поэтому для усиления мы взяли Максима и Игната, дали им возможность проявить себя на более профессиональном уровне. Есть небольшая разница всё-таки между молодой командой КСШОР и «Океаном», где играют уже и взрослые футболисты, – больше дисциплины. Считаю, это помогло им сейчас заиграть с настоящими профессионалами в «Динамо-Владивосток, – отметил Евгений Стрижиченко, менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева». Фото: ФК «Динамо-Владивосток» Последнему голу Максима Чуфырова обрадовались и в команде КСШОР, где продолжают внимательно следить за судьбой обоих воспитанников. Фото: ФК «Динамо-Владивосток» – Его гол «Салюту» – результат прогресса и ещё один шаг на пути в большие футбольные команды. Он очень целеустремленный, как и Игнат Полищук, который уже становится игроком стартового состава «Динамо-Владивосток». Хорошо, что тренеры им доверяют, парням сейчас по 19 лет, самое время заявить о себе. Но тут крайне важно найти своего тренера, которой поверит и вдохновит на дальнейший прогресс. Считаю, время и возможности у них для этого есть, – рассказал Юрий Болобонкин, инструктор-методист КСШОР. Фото: ФК «Динамо-Владивосток» Сами футболисты сейчас очень серьёзно настроены использовать выпавший шанс через игры в чемпионате Приморского края стать профессионалами. Фото: ФК «Динамо-Владивосток» – Сезон только начался, ещё много предстоит работать, как мне, так и всей команде. Но впечатления от игры за профессиональный клуб отличные. К тому же, нас здесь собралась целая компания 2003 года рождения, давно знакомы, поддерживаем друг друга. Такая же поддержка идёт и от тренера: подбадривает, указывает на ошибки, чтобы быть увереннее на поле. Конечно, хочется всегда выходить в старте, но пока есть более опытные игроки, надо на них надо равняться, выходить на замену и доказывать, что ты не хуже. Профессиональный футбол – это много возможностей для дальнейшего развития, – поделился Максим Чуфыров, нападающий ФК «Динамо-Владивосток». Фото: ФК «Динамо-Владивосток» Отметим, ставка на развитие собственных игроков является приоритетом правительства Приморского края, лично губернатора Олега Кожемяко и генерального партнёра команды, АО «Терминал Астафьева». В текущем розыгрыше Первенства России второго дивизиона ФНЛ «Динамо-Владивосток» занимает пятое место. Юрий РОГОВ Фото: ФК «Динамо-Владивосток»

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