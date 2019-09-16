Медведев, Рублев и Хачанов встретятся на корте АТР Санкт-Петербург

Медведев, Рублев и Хачанов встретятся на корте АТР Санкт-Петербург

16 сентября 2019, 17:39
Спорт
За титул АТР Санкт-Петербург поборются лучшие представители российского тенниса – Медведев, Рублев и Хачанов

За титул АТР Санкт-Петербург поборются лучшие представители российского тенниса – Медведев, Рублев и Хачанов

АТР Санкт-Петербург вернул Медведева, Рублева и Хачанова на родину

Вскоре после финала турнира Большого шлема в Нью-Йорке начинается турнир АТР 250 в Санкт -Петербурге.

Продуктивно проведя летний отрезок в США, Даниил Медведев вернулся на родину в статусе 4-й ракетки мира. Он попытается стать первым россиянином, выигравшим АТР Санкт-Петербург со времен Михаила Южного 15 лет назад. В финале US Open 2019 23-летний Медведев проиграл Рафаэлю Надалю. Эта победа досталась испанцу ценой неимоверных усилий. 5-сетовый матч длился 4 часа и 49 минут. Медведев достойно сыграл свой 5-й финал подряд (АТР Вашингтон, АТР Монреаль, АТР Цинциннати, US Open). Все грядущие матчи можно увидеть в прямой трансляции на официальном сайте 1хставка, зарегистрировавшись по промокоду.

Земляки Медведева Карен Хачанов и Андрей Рублев тоже возвращаются в Россию, чтобы побороться за титул ATP Санкт-Петербург. 9-я ракетка мира Карен Хачанов – чемпион прошлогоднего Rolex Paris Masters, а Андрей Рублев одержал ряд побед в августе. Он разгромил Стэна Вавринку и Роджера Федерера в АТР Цинциннати, а также обыграл Стефаноса Циципаса в первом раунде Открытого чемпионата США. Тем временем хоккейный клуб “Адмирал” из Владивостока блестяще начал сезон.

Помимо российского трио, на петербургский корт выйдут полуфиналист US Open 2019 Маттео Берреттини, Борна Чорич, Стэн Вавринка и Томаш Бердых.

Турнир основан в 1995 году. Даты проведения АТР Санкт-Петербург 2019 – 16-22 сентября. Церемония жеребьевки состоится в воскресенье 15 сентября в 13:00. Место проведения – главный корт «Сибур Арена». Призовой фонд составляет 1 180 000 долларов США.

Первый титул Открытого чемпионата Санкт-Петербурга в 1995 году выиграл Евгений Кафельников.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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