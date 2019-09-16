Медведев, Рублев и Хачанов встретятся на корте АТР Санкт-Петербург

Продуктивно проведя летний отрезок в США, Даниил Медведев вернулся на родину в статусе 4-й ракетки мира. Он попытается стать первым россиянином, выигравшим АТР Санкт-Петербург со времен Михаила Южного 15 лет назад. В финале US Open 2019 23-летний Медведев проиграл Рафаэлю Надалю. Эта победа досталась испанцу ценой неимоверных усилий. 5-сетовый матч длился 4 часа и 49 минут. Медведев достойно сыграл свой 5-й финал подряд (АТР Вашингтон, АТР Монреаль, АТР Цинциннати, US Open). Все грядущие матчи можно увидеть в прямой трансляции на официальном сайте 1хставка, зарегистрировавшись по промокоду.