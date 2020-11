"Спартак-Приморье" получил 50 тыс. рублей за победу

Наша команда выиграла все матчи на турнире в Ижевске

Наша команда выиграла все матчи на турнире в Ижевске Баскетбол. Турнир на призы завода «Купол». 15 сентября. «Уралмаш» (Екатеринбург) – «Спартак-Приморье» (Приморский край) 67:85 (17:19, 15:18, 24:26, 11:22) «Спартак-Приморье»: Торопов – 19 очков (6 подборов, 3 перехвата), Митчелл - 13 (4 подбора, 7 передач, 2 перехвата), Зверков - 13 (6 подборов, 2 передачи), Колюшкин - 12 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Захаров - 10 (2 подбора, 1 перехват), Вздыхалкин - 9 (3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Джитте - 4 (2 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Курцевич - 4 (3 подбора, 2 передачи), Денисов - 1. «Спартак-Приморье» одержал пять в пяти матчах в Ижевске и стал победителем предсезонного турнира на призы завода «Купол», в котором принимали участие шесть клубов Первого дивизиона Суперлиги. В качестве главного приза наша команда получила 50 тыс. рублей. Вчера в заключительном матче наша команда одержала победу над екатеринбургским «Уралмашем» со счетом 85:67. Самым результативным игроком в составе «Спартака-Приморье» стал Сергей Торопов, на счету которого 19 очков. Все результаты игр «Спартака-Приморье» на турнире в Ижевске: «Спартак-Приморье» - «Уфимец» 72:56 «Спартак-Приморье» - «Купол-Родники» 88:59 «Восток-65» - «Спартак-Приморье» 68:81 «Урал» - «Спартак-Приморье» 86:89 «Уралмаш» – «Спартак-Приморье» 67:85 Итоговое положение команд: 1. «Спартак-Приморье» - 10 очков (5 побед – 0 поражений); 2. «Восток-65» - 9 очков (4 – 1); 3. «Урал» - 7 (2 – 3); 4. «Уфимец» - 7 (2 – 3); 5. «Купол-Родники» - 6 (1 – 4); 6. «Уралмаш» - 6 (1 – 4). Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - Мы не ставили перед собой цели занять первое место. Конечно, это всегда приятно, но нас больше волновало качественный аспект нашей игры, нам было важней получить информацию, посмотреть на результат того, что мы нарабатывали на сборе в Севастополе. Чтобы понять, над чем нам надо работать. Этих целей мы добились. А работать надо еще над многими аспектами и в защите, и в нападении. Я парням сказал, что это еще не середина нашего пика, поэтому мы дальше будем совершенствовать нашу защиту и нападение, дорабатывать то, что мы имеем сейчас и добавлять что-то новое. - Почему не принимал участие в турнире Максим ШЕЛЕКЕТО? - У Максима возникли проблемы со спиной, эти проблемы обозначились еще под конец сбора в Севастополе. Так сложилось, что в Латвии мы играли в усеченном ростере, и было очень тяжело его поберечь, пришлось выпустить его на площадку, и от этого ситуация еще усугубилась. Уже здесь в Ижевске, когда выздоровел КОЛЮШКИН, и к нам присоединились Сиди ДЖИТТЕ и игроки молодежного проекта, мы решили, что Максиму не надо принимать участие в играх и тренировках, а вплотную заняться спиной. Уже здесь сделали полное обследование, убедились, что серьезных повреждений нет, и наметили с доктором и тренером по физподготовке план восстановления. Газета «Золотой Рог», Владивосток Фото БК «Спартак-Приморье»

