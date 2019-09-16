"Спартак-Приморье" получил 50 тыс. рублей за победу

- Мы не ставили перед собой цели занять первое место. Конечно, это всегда приятно, но нас больше волновало качественный аспект нашей игры, нам было важней получить информацию, посмотреть на результат того, что мы нарабатывали на сборе в Севастополе. Чтобы понять, над чем нам надо работать. Этих целей мы добились. А работать надо еще над многими аспектами и в защите, и в нападении. Я парням сказал, что это еще не середина нашего пика, поэтому мы дальше будем совершенствовать нашу защиту и нападение, дорабатывать то, что мы имеем сейчас и добавлять что-то новое.