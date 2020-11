"Спартак-Приморье" поскрипывает, но набирает ход

Победа на "Уралом" оказалась совсем непростой

Победа на «Уралом» оказалась совсем непростой Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 15 октября. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Урал» (Екатеринбург) 76:70 (17:22, 17:18, 22:10, 20:20) «Спартак-Приморье»: Вздыхалкин – 22 очка (7 подборов, 3 передачи, 3 перехвата), Митчелл – 14 (4 передачи), Колюшкин – 11 (1 подбор, 1 передача, 2 перехвата), Шелекето – 10 (4 подбора, 1 передача), Захаров – 7 (2 подбора, 1 передача, 1 перехват), Писклов – 5 (5 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот), Щербенев – 3 (1 подбор, 1 передача), Курцевич – 2 (7 подборов, 1 передача, 1 перехват, 4 блокшота), Джитте – 2 (6 подборов, 1 перехват, 1 блокшот). «Спартак-Приморье» одержал вторую победу во втором домашнем матче сезона. Пропустившие первый матч легионеры приморского клуба Квамейн МИТЧЕЛЛ и Сиди ДЖИТТЕ в заявку вошли, но первый, только что перенесший отравление, иногда явно выпадал из игры. Вне заявки остались нападающие Андрей ЗВЕРКОВ и Сергей ТОРОПОВ. Разгромленный и разозленный на Сахалине «Урал» начал матч во Владивостоке с хорошим настроем и фантастическим процентом попаданий из-за дуги. «На Сахалине хозяева выдали потрясающий матч против нас. Феерили все 40 минут. Мы сегодня (во Владивостоке) так играли только первые 15 минут», - сказал после матча главный тренер гостей Алар ВАРРАК, сменивший в межсезонье хорошо знакомого приморцам Вадима ФИЛАТОВА. При этом гости непосредственно перед матчем лишись своего форварада Джейса УАЙТА. «Не знаю, по какой причине, но он не смог выйттина площадку. Узнаем позже, что произошло», - сказал Варрак В концовке «Спартак» имел комфортную двузначную разницу, но «Урал» имел все шансы зацепиться за результат. За 40 секунд до финальной сирены у «Спартака» было «+10». Но «трешка» АФАНАСЬЕВА и неспортивный фол на нем же помогли уральцам сократить отставание до двух бросков – 74:70, но победу у приморской команды было уже не отнять. Алар Варрак: - Мы начали эту игру очень хорошо. Все игроки и тактика были выбраны на 99 процентов правильно. Команда все делала правильно, у игроков все получалось. Но в третьей четверти мы потеряли преимущество на паркете, не могли набрать очки и Владивосток захватил лидерство. Это был ключевой момент. В последней четверти мы боролись как могли, но они уже опережали нас на 8-10 очков и мы не смогли догнать их. У нас была очень ограниченная ротация. Мы имели хороший шанс выиграть, но без Уайта и ДОЙНИКОВА, а также без АЛЕКСАНДРОВА, который, к сожалению, получил повреждение по ходу игры и во второй половине сыграл всего пару минут, это было очень тяжело. Поздравляю своих игроков, потому что они бились и делали все что могли с такой короткой ротацией. Мы хорошо защищались, но не могли поддерживать такой хороший уровень все сорок минут, Владивосток был немного лучше, для него это была непростая победа, но это все равно победа. Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - Ситуация, которую я опасался, произошла на площадке. Подумав, что все наши ведущие игроки вернулись в строй, ребята расслабились и, наверное, надеялись на то, что «Урал» сам подарит нам победу. Два дня назад мы были в такой же ситуации, играли ввосьмером и добились победы. Когда я увидел перед игрой, что у соперника еще тяжелее ситуация с составом, поймал себя на мысли, что это дежавю, только в обратную сторону. И в первой половине мы не играли в командный баскетбол, а были группой индивидуалистов, которые не хотели защищаться, а просто ждали, что соперник сам отдаст победу. Как только мы начали действовать жестче, играть агрессивно, стоять друг за друга, ситуация сразу поменялась. Но понятно, что, уже дав сопернику почувствовать игру, переехать и раздавить его было сложно. Но факт остается фактом, как только начали играть в командный баскетбол, мы довели дело до победы». Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Уфе 19 октября на стадии 1/16 финала Кубка России против местного «Уфимца». Затем наша команда отправится в Свердловскую область, где 23 октября сыграет с «Уралмашем» и 26 октября с БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Ведомый Эдуардом САНДЛЕРОМ БК «Восток-65» проиграл на домашней арене дебютантам Суперлиги-1 московскому «Руна-Баскет» 81:86. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото БК «Спартак-Приморье».

