"Спартак-Приморье" поскрипывает, но набирает ход

- Ситуация, которую я опасался, произошла на площадке. Подумав, что все наши ведущие игроки вернулись в строй, ребята расслабились и, наверное, надеялись на то, что «Урал» сам подарит нам победу. Два дня назад мы были в такой же ситуации, играли ввосьмером и добились победы. Когда я увидел перед игрой, что у соперника еще тяжелее ситуация с составом, поймал себя на мысли, что это дежавю, только в обратную сторону. И в первой половине мы не играли в командный баскетбол, а были группой индивидуалистов, которые не хотели защищаться, а просто ждали, что соперник сам отдаст победу. Как только мы начали действовать жестче, играть агрессивно, стоять друг за друга, ситуация сразу поменялась. Но понятно, что, уже дав сопернику почувствовать игру, переехать и раздавить его было сложно. Но факт остается фактом, как только начали играть в командный баскетбол, мы довели дело до победы».