На матчах "Луча" будут разносить пиво

Согласно пояснительной записке к документу, он разрешает розничную продажу пива и напитков на его основе организациями и индивидуальными предпринимателями на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий во время официальных футбольных матчей, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.