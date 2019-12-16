На матчах "Луча" будут разносить пиво

На матчах "Луча" будут разносить пиво

16 декабря 2019, 16:46
Спорт
Сегодня на трибунах доступны только чай и кока-кола

Сегодня на трибунах доступны только чай и кока-кола

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах. Авторами инициативы, внесенной в июле 2019 года, стали вице-спикер Госдумы Игорь ЛЕБЕДЕВ и депутат Дмитрий СВИЩЕВ (ЛДПР).

Согласно пояснительной записке к документу, он разрешает розничную продажу пива и напитков на его основе организациями и индивидуальными предпринимателями на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий во время официальных футбольных матчей, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.

Законопроект обязывает организаторов физкультурных и спортивных мероприятий направлять средства от реализации пива на финансирование развития профессионального и детско-юношеского спорта.

Правительство РФ в своем официальном отзыве поддержало законопроект.

«Луч» ушел на зимний перерыв на 15-ом месте в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После замены главного тренера Рустема ХУЗИНА на Валерия ПЕТРАКОВА клуб из Владивостока сумел одержать две выездные победы в Москве и покинул зону вылета. Весеннюю часть турнира «Луч» начнет 9 марта на выезде против «Чайки» (Песчанокопское).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Луч»

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