Спорткомплекс «Олимпиец» поменяет зрительские трибуны со стационарных на телескопические

Во Владивостокском спорткомплексе «Олимпиец» приступили к ремонту. Здесь готовятся принимать этим летом международные спортивные игры «Дети Азии» — в здании пройдут турнир по мини-футболу и соревнования по плаванию. Напомним, соревнования намечено провести во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года.

Все ремонтные работы на объекте должны быть завершены к 1 июля. По информации Центра спортивной подготовки Приморского края, начали с реконструкции двух лестниц, другие ремонтные работы будут проводиться поэтапно. В ближайший понедельник, 21 марта, строители зайдут в большой игровой зал. Также на следующей неделе начнётся ремонт входной группы центрального входа — на площадке перед входными дверями полностью снимут напольное покрытие. В игровом зале поставят новые окна, заменят зрительские трибуны со стационарных на телескопические, установят современную систему вентиляции и старое электронное табло на цифровой LED-экран. В дальнейшем планируется ремонт крыши, раздевалок и зрительских трибун бассейна. Кроме того, изменения коснутся и территории, прилегающей к «Олимпийцу». Здесь планируется благоустроить пешеходную зону, заменить брусчатку, привести в порядок озеленение и устроить клумбы. При этом закрываться спортивное учреждение не планирует — в штатном режиме будут работать бассейн, залы единоборств, сауны. Для посетителей организован безопасный проход от лестницы до дверей в спорткомплекс. Обо всех изменениях в графике работы, обещают предупреждать заранее, уверили в Центре спортивной подготовки. Дополнительная информация о работе спорткомплекса «Олимпиец» по телефонам 8(423) 240-23-72 — информационный центр и 8(423) 240-09-66 — администратор, а также на сайте www.csppk.ru, в соцсетях «ВКонтакте» https://vk.com/sk.olimpiec и «Телеграм» https://t.me/skolimpiec. Отметим, для проведения игр «Дети Азии"-2022 планируется задействовать 10 спортивных объектов, располагающихся во Владивостоке и Артеме. По информации пресс-службы края, помимо СК «Олимпиец», это: концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», стадион «Динамо», спорткомплекс «Молодежный», водно-спортивная станция ЦСКА, центральная площадь Владивостока, кампус ДВФУ и Центр физической культуры и спорта Артёма.

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