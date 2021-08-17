Кубок Приморского края в Находке представили футболисты «Океана»

«Я от имени жителей города хочу выразить вам благодарность за вашу игру на поле. Команда «Океан» прошла большой путь. Знаю, у вас были непростые периоды в спортивной жизни, но, тем не менее, вы смогли вновь добиться победы», — поздравил глава администрации Находки.
По словам главного тренера «Океана» Александра Тихоновецкого, сложности не стали серьезным препятствием и в финале футболисты выдали скоростную, волевую и самое главное, результативную игру.
«Всем ребятам спасибо за то, что мы бились старались, как говорится дрались в финале и переломили ход игры, проигрывали, но победили. Еще раз всем ребятам, я хочу сказать слова благодарности», — отметил Александр Тихоновецкий.
Депутат гордумы, представитель фракции «Единая Россия» Анзор Авдадаев отметил, что игра команды и ее победа вдохновляют подрастающее поколение.
«Футболисты «Океана» становятся примером для юных находкинцев, которые под влиянием таких результатов начинают заниматься спортом. Мы сейчас планируем взять ориентир на работу с детьми. Чтобы именно среди подрастающего поколения развивать данное спортивное направление», — подчеркнул Анзор Авдадаев.
Кроме того, глава Находки выразил благодарность гендиректору АО «Терминал Астафьева» Руслану Кондратову за большой вклад в развитие футбольной команды «Океан».
Компания не только поддерживает команду, но и реализует программу по реконструкции нижнего поля стадиона «Водник».
«Первоочередная наша задача – развитие инфраструктуры «Океана». Поэтому сейчас, в ходе реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» уже готово новое освещение, трибуны на 2500 мест, приступаем к укладке нового современного газона. Работы планируем закончить осенью этого года», — рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.
Во время встречи с властями города футболисты обсудили планы на будущее, поделились впечатлениями от прошедшей игры. И пообещали, что теперь приложат все силы для побед в розыгрыше чемпионата Приморского края.
В финале встречи спортсмены получили благодарственные письма от Тимура Магинского и пожелание новых побед и достижений.