Кубок Приморского края в Находке представили футболисты «Океана»

Кубок Приморского края в Находке представили футболисты «Океана»
Кубок Приморского края в Находке представили футболисты «Океана»
Сегодня, 12:52СпортФото: «Терминал Астафьева»
Обладатели Кубка Приморского края по футболу, находкинский «Океан», представили выигранный трофей в родном городе. С победой футболистов поздравил глава Находкинского ГО Тимур Магинский.

«Я от имени жителей города хочу выразить вам благодарность за вашу игру на поле. Команда «Океан» прошла большой путь. Знаю, у вас были непростые периоды в спортивной жизни, но, тем не менее, вы смогли вновь добиться победы», — поздравил глава администрации Находки.

По словам главного тренера «Океана» Александра Тихоновецкого, сложности не стали серьезным препятствием и в финале футболисты выдали скоростную, волевую и самое главное, результативную игру.

«Всем ребятам спасибо за то, что мы бились старались, как говорится дрались в финале и переломили ход игры, проигрывали, но победили. Еще раз всем ребятам, я хочу сказать слова благодарности», — отметил Александр Тихоновецкий.

Депутат гордумы, представитель фракции «Единая Россия» Анзор Авдадаев отметил, что игра команды и ее победа вдохновляют подрастающее поколение.

«Футболисты «Океана» становятся примером для юных находкинцев, которые под влиянием таких результатов начинают заниматься спортом. Мы сейчас планируем взять ориентир на работу с детьми. Чтобы именно среди подрастающего поколения развивать данное спортивное направление», — подчеркнул Анзор Авдадаев.

Фото:«Терминал Астафьева»

Кроме того, глава Находки выразил благодарность гендиректору АО «Терминал Астафьева» Руслану Кондратову за большой вклад в развитие футбольной команды «Океан».

Компания не только поддерживает команду, но и реализует программу по реконструкции нижнего поля стадиона «Водник».

«Первоочередная наша задача – развитие инфраструктуры «Океана». Поэтому сейчас, в ходе реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» уже готово новое освещение, трибуны на 2500 мест, приступаем к укладке нового современного газона. Работы планируем закончить осенью этого года», — рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Во время встречи с властями города футболисты обсудили планы на будущее, поделились впечатлениями от прошедшей игры. И пообещали, что теперь приложат все силы для побед в розыгрыше чемпионата Приморского края.

В финале встречи спортсмены получили благодарственные письма от Тимура Магинского и пожелание новых побед и достижений.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
спортНаходкаТерминал АстафьеваПриморьефутбол
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