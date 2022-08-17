Находка примет на своем поле Матч Кубка России впервые за 12 лет

Находка примет на своем поле Матч Кубка России впервые за 12 лет
Находка примет на своем поле Матч Кубка России впервые за 12 лет
Вчера, 14:45СпортФото: ФК «Динамо-Владивосток»
В четверг, 18 августа, находкинский «Океан» в рамках розыгрыша 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу принимает «Динамо-Владивосток».

Матч пройдет на реконструированном нижем поле стадиона «Водник», начало в 17 часов. Последний раз находкинская команда принимала участие в розыгрыше Кубка России в 2010 году.

В этом году путевку в основную сетку турнира «Океан» завоевал, став обладателем Кубка Дальнего Востока. Благодаря поддержке «Терминала Астафьева» находкинская команда смогла вновь начать играть после паузы в 2020 году, и за это время также стала обладателем Кубка Приморского края. Домашние игры в чемпионате и кубке «Океан» проводит на реконструированном портовиками поле, которое теперь отвечает всем современным требованиям и уже принимало игры профессиональных команд ФНЛ-2.

Отметим, что наивысшим достижением «Океана» в Кубке России стала 1/16 финала в 2005 году, где находкинская команда уступила московскому «Спартаку». А в кубковом противостоянии между командами Владивостока и Находки пять побед на счету краевой столицы и дважды дальше проходил «Океан».

Кто станет победителем в очередном дерби Приморского края и пройдет в следующую стадию БЕТСИТИ Кубка России по футболу, приморские болельщики узнают уже завтра!

Сюжеты:
Приморский край
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футбол
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