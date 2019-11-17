"Спартак-Приморье" вышел на первое место

- Хорошая вторая половина. В первой – в нападении немного передерживали мяч, и не получалось у нас убегать в раннее нападение, потому что еще сказывался тяжелый перелет. «Университет» держался за счет забитых трехочковых, которые мы им позволили забить из-за своих ошибок. Тем не менее, мы старались использовать весь ростер, чтобы игроки были свежие, и план на игру, который мы наметили, сохранялся. В перерыве сделали коррективы по защите, сказали, что надо следовать гейм-плану, в нападении нужно бежать, потому что, даже если нет сил, после двух-трех рывков будет замена, можно будет присесть на лавку отдохнуть. Что в общем и получилось в третьей четверти: в защите исключили ошибки, в нападении побежали, начали двигать мяч, получили хорошие открытие дальние броски, которые реализовали. Спасибо ребятам за такую игру, каждый выложился. И цифры об этом говорят, и результат налицо.