В Находке определят, кто из команд ДФО поедет на Кубок России по футболу

Отметим, нижнее поле стадиона «Водник» реконструировано генеральным партнёром клуба — «Терминалом Астафьева», — в рамках заключённого соглашения о развитии ФК «Океан». Здесь установили новые трибуны на 2500 мест, ограждение высотой восемь метров по всему периметру, современное освещение и сердце стадиона — современный специальный газон. Вложения «Терминала Астафьева» на первом этапе реконструкции составили 30 млн рублей. Первую тренировку на нём футболисты «Океана» провели в ноябре 2021 года. Теперь новое, современное, полностью соответствующее требованиям профессиональных турниров поле, осталось только «обкатать» в «боевых» условиях.