В Находке определят, кто из команд ДФО поедет на Кубок России по футболу

В Находке определят, кто из команд ДФО поедет на Кубок России по футболу
В Находке определят, кто из команд ДФО поедет на Кубок России по футболу
Сегодня, 11:54СпортФото: Предоставлено "Терминал Астафьева"
На модернизированном стадионе «Водник» в Находке с 1 по 7 мая пройдёт Кубок Дальнего Востока по футболу.

Главный тренер «Океана» один из самых популярных футболистов Приморья, бывший нападающий «Луча-Энергии», Александр Тихоновецкий уверен в успехе своей у команды. Его подопечные уже с марта начнут полноценную подготовку, выйдут на обновлённое поле.

— Сейчас ребята участвуют в мини-футбольном турнире, поддерживают форму. А как наступит тепло, начнём тренировки на домашнем стадионе. Спасибо нашим партнёрам, «Терминалу Астафьева», за поддержку, — рассказал Александр Тихоновецкий.

Отметим, нижнее поле стадиона «Водник» реконструировано генеральным партнёром клуба — «Терминалом Астафьева», — в рамках заключённого соглашения о развитии ФК «Океан». Здесь установили новые трибуны на 2500 мест, ограждение высотой восемь метров по всему периметру, современное освещение и сердце стадиона — современный специальный газон. Вложения «Терминала Астафьева» на первом этапе реконструкции составили 30 млн рублей. Первую тренировку на нём футболисты «Океана» провели в ноябре 2021 года. Теперь новое, современное, полностью соответствующее требованиям профессиональных турниров поле, осталось только «обкатать» в «боевых» условиях.

— Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить «Терминал Астафьева» в лице Руслана Викторовича Кондратова, который действительно очень много делает для футбола, не только для Находки, а во всем Приморском крае, — подчеркнул депутат Думы Находки Анзор Авдадаев.

Как планируется, участниками кубка Дальнего Востока станут команды из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре и Сахалина. Победитель получит право участвовать в Кубке России по футболу.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
спортНаходка
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