"Луч" нокаутировал в Москве "Спартак-2"

Команда из Владивостока одержала психологически важную победу Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 24 тур. 17 ноября. Москва. Стадион Академии «Спартак» им. Ф. Ф. Черенкова, 345 зрителей. «Спартак-2» (Москва) – «Луч» (Владивосток) - 0:2 (0:0). Голы: Насадюк (79), Алиев (81). «Спартак-2»: Шитов, Сазонов, Гапонов, Актисов (Васильев, 46), Петрунин, Володкин, Маркитесов, Игнатов (Тиуб, 85), С. Бакаев, Нимели (Самбу, 83), А. Руденко. «Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, Кротов, Абазов, Стеклов, Пономаренко, Саламатов (Макаренко, 87), Носов, Кутьин (Алиев, 66), Гордиенко (Катрич, 69). Предупреждения: Актисов (10), Кротов (40), Сазонов (63), Гапонов (82) - Стеклов (90). «Луч», нокаутировав в Москве «Спартак-2» за две минуты, одержал первую победу под руководством Валерия ПЕТРАКОВА и прервал безвыигрышную серию из 11 матчей. Валерий Петраков, главный тренер ФК «Луч»: Виктор БУЛАТОВ, главный тренер ФК «Спартак-2»: - Считаю, что игра была равной. Моменты были и у нас, и у «Луча». Пропустили первый гол со «стандарта», это ахиллесова пята нашей молодежи, хотя и много работаем над этим компонентом. Если бы мы забили свои моменты, то могли бы выиграть, но игра качнулась в пользу «Луча». Каких-то претензий к ребятам нет, плюс большая группа футболистов по разным причинам у нас сегодня отсутствовала. Будем готовиться к завершающей игре этой части чемпионата. Валерий Петраков, главный тренер ФК «Луч»: - Считаю, что мы идем вперед. Провели матч в Ярославле, где сыграли один тайм хорошо, но силенок не хватило. А здесь выдержали все 90 минут. Неплохо сыграли в обороне. Никто не выпадал. Были моменты у наших ворот, но у нас вратарь сыграл надежно. Я игрой и содержанием доволен. Были осознанные действия. Я доволен, что выиграли. Психологически это важно. После 24 туров «Луч» занимает 17-ое место в первенстве ФНЛ, набрав 23 очка. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ФНЛ

