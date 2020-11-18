Стройка высоких достижений

В лагере идёт капитальный ремонт помещений, полностью произведена отделка снаружи. Продолжается обновление систем вентиляции. Как уточнили в администрации Спасска-Дальнего, в ведении которой находится учреждение, в 2020 году также разработана проектно-сметная документация на создание лыжероллерной трассы. Сейчас она находится на госэкспертизе. Общая стоимость проекта – 8,2 миллиона рублей. Финансирование предполагается из двух источников: краевого бюджета (99,2 %) и муниципального (0,8 %). Строительство запланировано на 2021 год. Кроме того, из краевого бюджета выделены субсидии на приобретение спортинвентаря и оборудования. 12 миллионов рублей уже направили на покупку ратрака – специального транспортного средства на гусеничном ходу, которое необходимо для подготовки лыжных трасс к катанию. Ещё на 3 миллиона рублей планируется закупить электронные приборы для организации старта и финиша, комплекты лыж с ботинками и специальный блок-модуль, позволяющий организовать помещения проката и раздевалки. «До конца текущего года на въезде в лагерь обустроят павильон с прокатом снаряжения для катания на лыжах, закупят спортивный инвентарь», – уточнила заместитель главы Спасской администрации Людмила Белякова.