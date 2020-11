Стройка высоких достижений

За последние два года в Приморье совершен серьезный рывок в строительстве спортивной инфраструктуры.

Строительство спортивных объектов в Приморском крае не прекращается даже в сегодняшних непростых условиях риска распространения коронавируса и режима повышенной готовности. Об этом рассказал в недавнем интервью министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. За последние два года в Приморье совершен серьёзный рывок в строительстве спортивной инфраструктуры. В крае, в том числе в самых отдаленных его районах, появились более 150 новых объектов: хоккейные коробки, спортивные, игровые и атлетические комплексы, универсальные спортплощадки, на которых можно заниматься круглогодично. Столь масштабное обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Демография», финансирование которого осуществляется из федерального и краевого бюджетов, а также благодаря региональной госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы. Реальные результаты В целом, по программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» запланировано к 2024 году достигнуть показателя обеспеченности спортобъектами в 55,6 %, доли регулярно занимающегося физической культурой и спортом населения – 56,2 %. Реальные результаты программы можно увидеть уже сейчас во многих муниципалитетах края. Так, в октябре завершены работы по первому этапу реконструкции гребной базы «Олимпийская» в поселке Лозовый, где, в том числе, обустроили современную дистанцию на акватории озера. Второй этап реализации проекта должен закончиться в декабре 2020 года, а благоустройство территории гребной базы – к концу первого квартала 2021 года. После реконструкции гребная база станет современным круглогодичным спортивным центром, способным принимать не только региональные, но и всероссийские и международные соревнования – здесь планирует провести подготовку к летним Олимпийским играм 2021 года в Токио сборная России по гребле на байдарках и каноэ. У жителей Дальнереченска появилась возможность заниматься спортом в новом спорткомплексе «Спарта». Здание под него муниципалитет приобрёл по поручению губернатора Олега Кожемяко. На покупку, переоборудование и ремонт спорткомплекса в рамках национального проекта «Демография» из краевого бюджета было направлено более 75 миллионов рублей. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, в обновлённом здании есть два универсальных спортивных зала для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, залы для занятий боксом, тяжёлой атлетикой, а также медкабинет, душевые, раздевалки и комнаты для тренеров. В начале октября в посёлке Зарубино Хасанского района открыли новый спортивный комплекс. Многофункциональную площадку построили также по нацпроекту. На это из регионального бюджета было направлено 6 миллионов рублей. На территории спорткомплекса есть тренажёрный сектор, игровая зона с резиновым покрытием и разметкой для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Объект расположен в непосредственной близости от общеобразовательной школы, теперь здесь будут проходить и уроки физкультуры. Для сохранности объекта и безопасности занимающихся площадка оборудована системой видеонаблюдения. Отметим, за последние два года это уже третье спортсооружение в Зарубино – в прошлом году открылась хоккейная коробка, а годом ранее – универсальная спортивная площадка. Также в рамках национального проекта продолжаются работы по приведению к современным стандартам загородного детского лагеря «Родник здоровья» в селе Калиновка Спасского района. Лагерь находится у подножия Синего Хребта – самого западного низкогорного массива Сихотэ-Алиня, в зелёной солнечной долине. В настоящее время здесь уже обустроили дорогу от Калиновки до «Родника здоровья». Рабочие расширили трассу там, где это было необходимо, грейдеровали, отдельные участки отсыпали щебнем и оборудовали кюветы. Таким образом, у семей появилась возможность добираться до места отдыха с максимальным комфортом. В лагере идёт капитальный ремонт помещений, полностью произведена отделка снаружи. Продолжается обновление систем вентиляции. Как уточнили в администрации Спасска-Дальнего, в ведении которой находится учреждение, в 2020 году также разработана проектно-сметная документация на создание лыжероллерной трассы. Сейчас она находится на госэкспертизе. Общая стоимость проекта – 8,2 миллиона рублей. Финансирование предполагается из двух источников: краевого бюджета (99,2 %) и муниципального (0,8 %). Строительство запланировано на 2021 год. Кроме того, из краевого бюджета выделены субсидии на приобретение спортинвентаря и оборудования. 12 миллионов рублей уже направили на покупку ратрака – специального транспортного средства на гусеничном ходу, которое необходимо для подготовки лыжных трасс к катанию. Ещё на 3 миллиона рублей планируется закупить электронные приборы для организации старта и финиша, комплекты лыж с ботинками и специальный блок-модуль, позволяющий организовать помещения проката и раздевалки. «До конца текущего года на въезде в лагерь обустроят павильон с прокатом снаряжения для катания на лыжах, закупят спортивный инвентарь», – уточнила заместитель главы Спасской администрации Людмила Белякова. Лидером по количеству спортивных площадок, которые возводятся в рамках национального проекта «Демография», является Дальнегорск. Всего в муниципалитете запланировано строительство семи спортсооружений, шесть из них уже открыты. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморья, на развитие в Дальнегорске новой спортивной инфраструктуры, а также капитальный ремонт стадиона муниципальной спортшколы «Гранит» из краевого бюджета направлено 102 миллиона рублей. «Шесть спортивных площадок различной комплектации из семи уже открыты. Большинство спортсооружений построены на территории общеобразовательных школ. На них проходят уроки физкультуры, а во внеучебное время здесь занимаются жители округа», – рассказали в управлении культуры, спорта и молодёжной политики Дальнегорского городского округа. Возможность играть в футбол, баскетбол и волейбол на свежем воздухе и с комфортом появилась у молодёжи села Краснореченский – небольшую современную площадку для игровых видов построили в августе рядом с местной школой. Ещё две площадки открыли летом на территории двух школ (№1 и №8) в самом Дальнегорске. Кроме того, комбинированные спорткомплексы с зонами для игровых видов спорта и сектором с уличными тренажерами открыли на территории парка имени Александра Пушкина, а также и в селе Сержантово. Сейчас завершаются работы по благоустройству седьмой по счёту спортплощадки – рядом со школой № 25 в Дальнегорске. «Установлена разбежная дорожка с ямой для прыжков. В игровой зоне для баскетбола, волейбола и мини-футбола уложено бесшовное резиновое покрытие. По периметру площадки установлены беговые дорожки на две полосы. Рядом расположены две площадки с тренажерами, трибуна и универсальное бытовое помещение», – уточнили в муниципалитете. Кроме того, в Дальнегорске в рамках нацпроекта к завершению подходит капитальный ремонт трибуны стадиона муниципальной спортивной школы «Гранит». «Работы выполнены на восемьдесят процентов, ремонт планируем завершить в ноябре. Из масштабных работ осталось установить на трибуне сидения для зрителей. Необходимое оборудование доставлено», – сообщил директор спортивной школы Владимир ФАДЕЕВ. По остальным объектам спортивного кластера в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Получение положительного заключения госэкспертизы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона «Энергетик» в Партизанске запланировано в срок до декабря текущего года, по реконструкции гостиницы – в июле 2021 года. Директор спортшколы «Гранит» Владимир ФАДЕЕВ и его воспитаники Полностью и в срок Фокино, Красноармейский и Партизанский районы стали первыми, кто завершил все запланированные на этот год работы по национальным проектам на своих территориях. В населённых пунктах появились новые спортивные площадки, общественные пространства и другие социально значимые объекты. На всём протяжении ход работ на местах контролировали общественные наблюдатели. Больше всего – пять объектов – создано в Партизанском районе. Все они возведены в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Комбинированные спорткомплексы появились в селе Золотая Долина и посёлке Волчанец. Они включают в себя зону для игровых видов спорта и тренажерный сектор. В селе Сергеевка открылась универсальная спортивная площадка. Там могут одновременно заниматься несколько разных групп спортсменов, а зрители наблюдать за соревнованиями с трибун. В селе Хмыловка теперь есть площадка для игровых видов, которая подходит для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом. Всего на эти цели направлено более 22 миллионов рублей. Ещё 3 миллиона рублей из федеральных средств направлено на строительство спортивной площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО в райцентре – селе Владимиро-Александровское. С открытием спортплощадки жителей Партизанского района поздравили министр физической культуры и спорта края Жан Кузнецов и глава района Лев Хамхоев. Людмила Белякова «Площадка ГТО построена по нацпроекту «Демография», эту работу продолжим – будем развивать спортивную инфраструктуру в Приморье для того, чтобы каждый житель мог заниматься спортом и ввести здоровый образ жизни», – подчеркнул Жан Кузнецов. Он также отметил, что в этом году в крае будет введено в эксплуатацию более 80 спортивных площадок различной комплектации. По два объекта в этом году сделали в Фокино и Красноармейском районе. Универсальная спортивная площадка и обновлённый сквер «Восход» стали настоящими местами притяжения в посёлке Дунай. А в Красноармейском районе спортивные объекты для гимнастических упражнений появились в сёлах Крутой Яр и Вострецово. Создали на территории и новое общественное пространство – сквер в посёлке Восток, хотя по началу у местных жителей были опасения по срокам сдачи объекта. «Изначально там работы затянулись по срокам из-за сильных дождей. Но после того как погода стала более благоприятной для стройки, работы продолжили. Подрядчик сделал всё быстро и качественно. Успели закончить благоустройство даже раньше положенных сроков. Я еженедельно выезжала на объект, проверяла, как идут дела. Нарушений не было, а руководитель участка подробно рассказывал, как ведутся работы. Новым объектом мы довольны», – отметила общественный наблюдатель Екатерина КАРТАШЕВА. Под контролем В 2019 году в Приморье создали новый социальный институт – общественные наблюдатели за реализацией мероприятий национальных проектов. Сегодня это 187 представителей разных возрастов и профессий, неравнодушных к жизни своего края. В этом году под их контролем 270 объектов: спортплощадки, детские сады, общественные пространства, дороги и многое другое. Председатель правительства Приморья Вера Щербина отметила, что проект «Общественные наблюдатели» стал одной из лучших практик края. С начала года общественные наблюдатели выезжали на объекты по нацпроектам более 600 раз, в среднем в месяц народные контролёры посещают около 70 объектов. Мониторинг продолжается по девяти региональным проектам, в том числе и по проекту «Спорт – норма жизни». Юрий РОГОВ

