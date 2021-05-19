Ремонт домашнего стадиона ФК «Океан» идет полным ходом

Начало сезона для находкинского футбольного клуба «Океан» ознаменовалось победой. В первой же игре чемпионата Приморского края находкинцы обыграли «Звезду» из Большого Камня со счетом 1:0.
Игры были возобновлены после почти годичного перерыва. Это стало возможным благодаря помощи генерального партнера клуба — АО «Терминал Астафьева». Компания не только взяла на себя обязательства по поддержке футболистов и школы «Океана», но и проводит ремонт домашнего стадиона находкинской команды. В настоящий момент в ходе реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» уже выполнены работы по подготовке к монтажу новых трибун.
«Сначала вывезли несколько тонн мусора, демонтировали старые сидения, потом зачистили и покрасили металлическое основание. Сейчас завезли брус и начали устанавливать основание для новых кресел. Две с половиной тысячи сидений уже закуплены, их должны установить в середине июня. Параллельно приступаем к монтажу новых опор освещения, 16 штук уже доставлены в Находку», — рассказал директор компании-подрядчика Сергей Шалупайко.
Помимо стандартных работ в ходе реконструкции строители решили давнюю проблему этого стадиона: сделали новую систему водоотведения, чтобы вода не заливала подтрибунные помещения. Также здесь будет увеличена высота ограждения со стороны дороги.
Как сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин, реконструкция нижнего поля стадиона «Водник» идет строго по графику производства работ.
«Чтобы гордость Находки, футболисты „Океана“ постоянно играли на высоком уровне, мы закупили современный искусственный газон последнего поколения производства южнокорейской компании KONYGREEN, сертифицированный ФИФА, стоимостью 100 тысяч евро. Работы по его монтажу начнутся через месяц. Также подбираем соответствующие ему песок и резиновую крошку. Инвестиции в инфраструктуру „Океана“ — приоритет нашей поддержки футбольного клуба», — подчеркнул исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.
После завершения реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» «Терминалу Астафьева» будут переданы права на него, а оперативным управлением займется спортивное общество «Динамо». После этого здесь будет организована учебно-тренировочная работа для профессиональных футболистов и резерва «Динамо-Океан». Важно, что стадион будет доступен и для любительских команд.
Первый домашний матч ФК «Океан» проведет в ближайшую субботу — 22 мая. Соперником по чемпионату Приморского края станет «Штурм» из Вольно-Надеждинска. Начало матча в 18:00.
По словам главного тренера «Океана» Александра Тихоновецкого, сейчас важно, что команда продолжает участвовать в соревнованиях. «Мы видим печальную историю „Луча“, который сейчас закончил существование и не может продолжать выступать на профессиональном уровне. И здорово, что в Находке нашлись те, кто поддержал футбольный клуб с историей, за который болеет весь город, вырастивший именитых игроков», — добавил Александр Тихоновецкий.
Отметим, что с первых игр главный тренер «Океана» Александр Тихоновецкий активно задействует молодых находкинских футболистов. В матче против «Звезды» вышли сразу пять юных «дельфинов». Из них только Илья Багаев имеет опыт игры в основной команде: неделю назад вместе со старшими товарищами он участвовал в розыгрыше Кубка Дальнего Востока. А вот его однокашники — Артём Карика, Дмитрий Нестеров, Матвей Воронин и Михаил Петрунь впервые вышли на поле в «большом» футболе. И с честью прошли боевое крещение.
Тактика тренера полностью соответствует стратегии компании «Терминал Астафьева» — титульного спонсора главной команды и футбольной школы «Океан». Привлечение в основной состав местных воспитанников заявлено одним из главных условий компании. И такая политика уже даёт положительные результаты.