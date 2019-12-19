"Спартак-Приморье" проиграл своему бывшему главному тренеру

- Процент реализации бросков с игры определил победителя в сегодняшнем матче. Мы знали, что у соперника много хороших снайперов и готовились играть с ними агрессивно. Но они хорошо двигали мяч и наказывали нас за малейшую ошибку. Противоположная картина наблюдалась на другой стороне площадки – мы плохо двигали мяч, о чем говорят всего 14 атакующих передач. Из-за этого у нас в нападении был дисбаланс. Плюс, почувствовав уверенность в нападении, «Купол-Родники» стали играть агрессивней в защите и заставляли нас совершать неподготовленные броски и броски из тяжелых ситуаций. У нас нет времени посыпать голову пеплом, мы должны сделать анализ и приступить к подготовке к игре с ЦСКА-2, которая будет через 2 дня.