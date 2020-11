"Спартак-Приморье" проиграл своему бывшему главному тренеру

Но остался на первом месте в Суперлиге

Но остался на первом месте в Суперлиге Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. Регулярное первенство. 18 декабря. Ижевск. «Купол-Родники» (Ижевск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 77:75 (22:23, 15:17, 12:17, 28:18) «Спартак-Приморье»: Митчелл – 15 очков (4 подбора, 6 передач), Шелекето – 10 (3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Писклов – 10 (2 подбора), Вздыхалкин – 9 (3 подбора, 1 передача), Курцевич – 8 (7 подборов, 1 передача), Щербенев – 7 (1 подбор, 1 передача), Захаров – 6 (2 подбора, 1 передача), Джитте – 4 (7 подборов, 1 перехват, 2 блокшота), Зверков – 3 (1 подбор, 1 передача), Колюшкин – 3 (1 передача, 1 перехват). «Купол-Родники»: Матеюнас – 14 очков (6 передач), Саяпин – 13 (5 подборов), Бревнов – 12, Чернов – 11, Числов – 11. «Спартак-Приморье» проиграл в Ижевске новоум клубу своего бывшего наставника Милоша ПАВИЧЕВИЧА с разницей в один бросок – 75:77, но сохранил за собой первое место в Суперлиге. До выезда в Ижевск приморская команда одержала 9 побед подряд и имела хорошие шансы продлить серию, но не смогла сохранить преимущество и уступила в концовке хозяевам, в составе которых солировали бывшие игроки «Спартака» МАТЕЮНАС, САЯПИН и ЧЕРНОВ. Три четверти «Спартак» играл результативно, дисциплинированно, совершил всего 4 потери, хорошо попадал с разных дистанций, имел больше атак, только изредка позволяя сопернику сокращать дистанцию. «Родники» за эти же первые три периода забросили 8 «трешек», что уже много, сообщает официальный сайт красно-белых. К заключительной десятиминутке приморцы подошли с преимуществом в 8 очков. Но за 5 минут хозяева перевернули ход игры в свою сторону, набрав за половину четверти 19 очков, и вышли вперед – 68:64. За минуту до конца Митчелл попал из-за дуги и оставил «Спартак» в игре. В ответной атаке Числов забросил 13-ый «трехочковый» «Родников» и вернул «+5» своей команде. Карпеко сфолил на Шелекето на периметре, и с линии наш форвард забросил три из трех, «-2». В последней атаке «трешку» не попал Бревнов, Митчелл подобрал, вывел мяч за 3 секунды, бросил… но мимо. БК «Восток-65» (Южно-Сахалинск) проиграл в Москве ЦСКА-2 85:98. Гостевая серия «Спартака-Приморье» продолжится в Москве. 21 декабря наша команда сыграет с ЦСКА-2. Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - Процент реализации бросков с игры определил победителя в сегодняшнем матче. Мы знали, что у соперника много хороших снайперов и готовились играть с ними агрессивно. Но они хорошо двигали мяч и наказывали нас за малейшую ошибку. Противоположная картина наблюдалась на другой стороне площадки – мы плохо двигали мяч, о чем говорят всего 14 атакующих передач. Из-за этого у нас в нападении был дисбаланс. Плюс, почувствовав уверенность в нападении, «Купол-Родники» стали играть агрессивней в защите и заставляли нас совершать неподготовленные броски и броски из тяжелых ситуаций. У нас нет времени посыпать голову пеплом, мы должны сделать анализ и приступить к подготовке к игре с ЦСКА-2, которая будет через 2 дня. Милош Павичевич, главный тренер БК «Купол-Родники»: - Ребята боролись до конца. Четвертую четверть провели очень хорошо, хорошо защищались и это привело к победе. Невозможно конкурировать с такой сильной командой, как «Спартак-Приморье» всю игру. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото БК «Спартак-Приморье»

