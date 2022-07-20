Участники «Динамо-Кубка Приморского края» провели жеребьевку и узнали соперников

Участники «Динамо-Кубка Приморского края» провели жеребьевку и узнали соперников

Участники «Динамо-Кубка Приморского края» провели жеребьевку и узнали соперников

20 июля, 13:21
Спорт
Фото: ФК «Динамо-Владивосток»
Жеребьева 1/8 финала турнира прошла во время матча «Динамо-Владивосток»-«Знамя», в котором хозяева поля выиграли со счетом 3:0.

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, в этом году «Динамо-Кубок Приморского края» начинает новую историю. Впервые победитель и финалист турнира поборются за денежный приз — команды разыграют 450 тысяч рублей! В турнире примут участие 16 команд со всего Приморского края.

Фото:ФК «Динамо-Владивосток»

По итогам жеребьевки, которую провели президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов и ветеран футбола Приморского края Григорий Геллер, определились следующие пары 1/8 финала «Динамо-Кубка»:

Победитель матча плей-инн «Компаньон» — «Тайфун» против «ОФК-Уссури»

«Артем» против «Энергия-Димир»

«Авангард» против «Звезда»

КСШОР против «Дальнереченск»

«Динамо» против «Океан»

«Регион-25» против победителя

«Армада» — «Сатурн»

Сборная УГО против «Штурм»

«Форпост» против «Анри»

Матчи 1/8 финала состоятся уже 13–14 августа. Первая команда в паре играет матч дома. Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в вКонтакте, Телеграме.

Елизавета Драгомирова

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
футболДинамо
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы