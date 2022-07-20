Участники «Динамо-Кубка Приморского края» провели жеребьевку и узнали соперников

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, в этом году «Динамо-Кубок Приморского края» начинает новую историю. Впервые победитель и финалист турнира поборются за денежный приз — команды разыграют 450 тысяч рублей! В турнире примут участие 16 команд со всего Приморского края.
По итогам жеребьевки, которую провели президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов и ветеран футбола Приморского края Григорий Геллер, определились следующие пары 1/8 финала «Динамо-Кубка»:
Победитель матча плей-инн «Компаньон» — «Тайфун» против «ОФК-Уссури»
«Артем» против «Энергия-Димир»
«Авангард» против «Звезда»
КСШОР против «Дальнереченск»
«Динамо» против «Океан»
«Регион-25» против победителя
«Армада» — «Сатурн»
Сборная УГО против «Штурм»
«Форпост» против «Анри»
Матчи 1/8 финала состоятся уже 13–14 августа. Первая команда в паре играет матч дома. Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в вКонтакте, Телеграме.
Елизавета Драгомирова