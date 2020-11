"Луч" остался без главного тренера

Команда находится в разобранном состоянии

Команда находится в разобранном состоянии После безвольного поражения от «Енисея» 0:1, когда гости забили победный мяч уже в компенсированное время, подал в отставку с должности главного тренера «Луча» Рустем ХУЗИН. Исполнять обязанности главного тренера клуба из Владивостока будет Александр УШАХИН. В то же время известно, что без работы остался Александр ГРИГОРЯН, дважды возглавлявший «Луч». В субботу после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от екатеринбургского «Урала» (1:2) Григорян заявил, что подает в отставку. «После таких игр тяжело что-то говорить. Наверное, и сказать-то особо нечего… Понятно что все хотят побед, болельщики хотят, чтобы команда ярко играла, чтобы забивала. К сожалению, этого сегодня нет. Сейчас разговоривал с руководством. Команде нужна какая-то эмоциональная встряска, новый тренер. Подал заявление по этому поводу. Хочу поблагодарить всех болельщиков. За то, что поддерживали, за то, что верят в команду», - сказал после матча г-н Хузин. Под руководством Рустема Агзамовича желто-синие провели 59 официальных встреч, 16 из которых выиграли, 24 сыграли вничью и 19 проиграли. При этом были и рекордная беспроигрышная серия из 13 матчей и 19 матчей на ноль в прошлом сезоне. Стоит отметить, что спад у приморцев начался после громкой победы над московским «Динамо» в Кубке России. Похоже, что большая часть игроков «Луча» просто «зазвездила», в том числе нападающий Саид АЛИЕВ, который резко сдал по ходу сезона. Претензий, наверно нет только к одному игроку – ветерану Сергею ПОНОМАРЕНКО. «Коллектив нашего клуба благодарит Рустема Агзамовича за сотрудничество, профессионализм и трудовую этику и желает удачи в дальнейшей тренерской деятельности», - говорится на сайте «Луча». На данный момент «Луч» занимает 14-ое место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 19 очков в 18 матчах. Стоит отметить, что в отчетном туре новые главные тренеры появились сразу в двух командах – «Нижний Новгород» возглавил Роберт ЕВДОКИМОВ, «Факел» - Владимир БЕСЧАСТНЫХ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ФК «Луч»

