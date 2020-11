"Спартак-Приморье" – пять побед подряд

На этот раз повержен Новосибирск

На этот раз повержен Новосибирск Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 19 ноября. Новосибирск. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 65:90 (18:29, 13:27, 18:17, 16:17) «Новосибирск»: Разумов – 11 очков (3 подбора), Макеев – 11 (4 передачи), Савельев – 8 (5 подборов), Аксенов - 8, Шарипов - 7, Гонтарев - 6, Шуховцов - 6, Панов - 3, Посашков - 3, Войтов - 2, Певнев. «Спартак-Приморье»: Курцевич – 21 очко (7 подборов, 1 перехват, 2 блокшота), Захаров – 13 (5 подборов, 1 перехват), Шелекето – 12 (2 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Торопов – 12 (7 подборов, 1 передача), Вздыхалкин – 8 (5 подборов, 1 передача, 1 перехват), Зверков – 6 (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Колюшкин – 6 (2 подбора, 4 передачи, 1 перехват), Митчелл – 5 (2 подбора, 10 передач, 2 перехвата), Щербенев – 5, Величкин – 2 (1 подбор, 2 передачи), Писклов (7 подборов). «Спартак-Приморье» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате Суперлиги и сохранил за собой первую строчку в турнирной таблицы – 7 побед в 8 матчах. Потенциальным лидером Суперлиги остается идущая без поражений «Самара». Следующий матч наша команда проведет на домашней площадке 27 ноября, соперником «Спартака» будет БК «Уфимец». Начало игры в 19:00. Владимир ПЕВНЕВ, главный тренер БК «Новосибирск»: - «Спартак-Приморье» хорошая команда, с хорошим подбором игроков, с серьезными амбициями. На каждой позиции у них есть явные лидеры. Они переиграли нас просто классом. У них и голевых передач в два раза больше, и подборов. Мы сегодня проиграли во всех компонентах. И в желании, и в мотивации, и в скорости, и, конечно, что самое обидное, в классе. Тут уже надо признать, как факт, в этом сезоне у нас такая команда, что каждый боится взять на себя груз ответственности, и каждый хочет, чтобы это за него сделал другой. С первой четверти начали проигрывать, и тут нет никаких оправданий. Вторая половина…. Когда у команды уже +15-20 очков, она просто снижает темп, тренер выпускает уже ротации. Вот наш уровень. Мы со всеми командами вторые половины проводим лучше, чем первые, за исключением последнего матча с Сахалином. Игра сегодня была проиграна с самого начала, когда на площадке была стартовая пятерка, все опытные игроки: Савельев, Макеев, Аксенов, Разумов и Шуховцов. Все эти люди просто на просто не выполняли свою работу. Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - Хорошая игра в нашем исполнении. Цифры, которыми можно гордиться, это 22 ассистирующие передачи и 17 подборов в нападении. Мы считаем, что это результат хорошо проделанной командной работы. Если не тотально, то процентов на 90 выполнен план на игру, и это явилось залогом победы. Нам в этом матче удалось использовать полный ростер, запустить всех игроков в ротацию. Никто не перебрал с минутами, все выходили с желанием и энергией. Мы возвращаемся домой с хорошим настроением. Нас ждет серия игр с сильными соперниками, поэтому ни в коем случае не расслабляемся и начинаем подготовку к домашним играм». «Восток-65» (Южно-Сахалинск) обыграл в Сургуте «Университет-Югру» 99:71. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото БК «Новосибирск»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter