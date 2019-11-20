"Спартак-Приморье" – пять побед подряд

- «Спартак-Приморье» хорошая команда, с хорошим подбором игроков, с серьезными амбициями. На каждой позиции у них есть явные лидеры. Они переиграли нас просто классом. У них и голевых передач в два раза больше, и подборов. Мы сегодня проиграли во всех компонентах. И в желании, и в мотивации, и в скорости, и, конечно, что самое обидное, в классе. Тут уже надо признать, как факт, в этом сезоне у нас такая команда, что каждый боится взять на себя груз ответственности, и каждый хочет, чтобы это за него сделал другой. С первой четверти начали проигрывать, и тут нет никаких оправданий. Вторая половина…. Когда у команды уже +15-20 очков, она просто снижает темп, тренер выпускает уже ротации. Вот наш уровень. Мы со всеми командами вторые половины проводим лучше, чем первые, за исключением последнего матча с Сахалином. Игра сегодня была проиграна с самого начала, когда на площадке была стартовая пятерка, все опытные игроки: Савельев, Макеев, Аксенов, Разумов и Шуховцов. Все эти люди просто на просто не выполняли свою работу.