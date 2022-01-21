Процесс возрождения профессионального футбола в Приморье показали на Матч-ТВ

В эфире федерального канала Матч-ТВ вышла вторая серия проекта «НеПремьерЛига», в которой авторы побывали в Приморском крае и увидели процесс возрождения профессионального футбола в регионе.

Большая часть выпуска посвящена первым успехам вновь созданному в 2021 году ФК «Динамо-Владивосток». Журналист Михаил Поленов посетил тренировку, теоретическое занятие и игру владивостокской команды, пообщался с болельщиками и руководством клуба, отметив конструктивное развитие футбола в Приморском крае. «Спасибо Руслану Викторовичу Кондратову, он финансирует наш проект, очень внимательно относится к нашим результатам и потребностям. Если есть люди, которые вкладывают деньги в футбол, то надо этим воспользоваться. Считаю, что футбол у нас на подъеме», — рассказал Сергей Бойко, главный тренер ФК «Динамо-Владивосток». «Мы участвуем в развитии футбола: проводим мастер-классы для детской школы, у нас много ребят, которые готовы развиваться. Наличие местных игроков — это и престиж команды, и радость болельщиков. Причем, люди здесь действительно разбираются в игре — могут подойти на улице, что-то спросить, подсказать. Вернуть болельщиков на футбол — наша главная задача», — отмечает Евгений Алхимов, директор ФК «Динамо-Владивосток». Также Михаил Поленов со съемочной группой побывал в Находке, пообщавшись с главным тренером ФК «Океан» Александром Тихоновецким. Легенда находкинского футбола рассказал федеральным корреспондентам, как в городе любят футбол, и чем живет команда сегодня. «Важно, что есть команда и ребятам, есть куда расти, а не сразу уезжать из Находки. Они спрашивают: а если у меня не получится? Я им говорю: надо, чтобы все получилось. Пока же в „Океане“ играют обычные докеры. Им хочется отдохнуть после работы, а я их гоню тренироваться. В квадраты поиграем, по воротам побьем, навыки вспомним. Конечно, хочу поработать главным тренером на серьезном уровне. Конечно, так не бывает, чтобы сразу дали команду. Поэтому хотелось бы попробовать с „Океаном“, чтобы возродить здесь команду на профессиональном уровне», — поделился Александр Тихоновецкий. «Везде есть люди, которые пытаются исправить ситуацию, которые работают вопреки логике, и пока есть такие люди, такие энтузиасты, есть надежда, что у футбола на Дальнем Востоке есть шансы. Им просто надо помочь», — заключил в финале программы корреспондент «МатчТВ» Михаил Поленов.

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