Приморский чемпион мира о российских олимпийцах: большие молодцы!

Приморский спортсмен считает, что наша сборная в целом выступила очень неплохо. «Мы установили новый рекорд — 32 медали, и это очень хорошо — по общему количеству наград мы заняли второе место. Да, не получилось повторить сочинский результат, где мы были первыми, но, если учесть психологическое давление, когда спортсмены сначала не знали, поедут ли они вообще на Олимпиаду, при этом готовились по полной программе, то это хороший результат», — комментирует Константин. По его словам, тренироваться под постоянным прессингом «неудобных» медийных вопросов про отсутствие флага и гимна — безусловно, это добавленное напряжение к уже имеющемуся спортивному.