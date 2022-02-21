Приморский чемпион мира о российских олимпийцах: большие молодцы!

Приморский спортсмен считает, что наша сборная в целом выступила очень неплохо. «Мы установили новый рекорд — 32 медали, и это очень хорошо — по общему количеству наград мы заняли второе место. Да, не получилось повторить сочинский результат, где мы были первыми, но, если учесть психологическое давление, когда спортсмены сначала не знали, поедут ли они вообще на Олимпиаду, при этом готовились по полной программе, то это хороший результат», — комментирует Константин. По его словам, тренироваться под постоянным прессингом «неудобных» медийных вопросов про отсутствие флага и гимна — безусловно, это добавленное напряжение к уже имеющемуся спортивному.
Напомним, ранее рекордным количеством были результаты Олимпийских Игр в Сочи в 2014 и в Калгари в 1988 году — тогда у России/СССР было 29 медалей.
Чемпион на своем опыте испытывал внешнее давление, которое, по его словам, оказывает большое влияние на настрой спортсмена. «Четыре года они готовились к тому, что может и не случиться — сборную могли не допустить к участию, то есть — сила духа должна быть колоссальная, чтобы потом еще и золото взять», — подчеркивает спортсмен.
Он говорит, что даже просто приехать на олимпийские игры — это уже давление — на тебя весь мир смотрит, а тут еще скандалы вокруг сборной. Поэтому все спортсмены — большие молодцы — несмотря ни на что они делали свою работу, делали ее хорошо — отстаивали честь нашей страны.
Константин Караульных высоко оценил всех российских участников Олимпиады «Спортсмены всегда ждут, конечно, только лучшего — хочется быть первым — настраиваемся на первое командное место, но коррективы вносят все участвующие. В зимних видах спорта очень сильная Норвегия, фины — в лыжах забирают много медалей, хотя если взять лыжные гонки, то в этот раз порадовал Александр Большунов, который взял сразу 5 медалей, три из которых — золотые», — делится эмоциями кудоист.
Говорит, что порадовали молодые фигуристки. Жалко, что большим скандалом отодвинули Валиеву. Она была эмоционально не готова к такой ситуации, но это спорт — сегодня ты, завтра — кто-то другой. В спорте всегда нужно быть готовым к поражению.
«Молодцы хоккеисты, чуть-чуть их не хватило на золото, но серебро — это достойный результат. Они справились с канадцами и шведами — наши ребята показали серьезный хоккей, показывали нестандартные ходы, где-то на личном мастерстве проходили — хоккей был красивый в этот раз. В целом впечатления очень положительное, несмотря на все, что происходило вокруг, российское участие в олимпиаде было достойным!», — подытожил приморский двукратный чемпион.
Вспомним, что наши олимпийцы выступали без российского флага и гимна, в условиях психологического давления.
Стоит отметить, что вне зависимости от медали, всех российских победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине представят к госнаградам.