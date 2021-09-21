Приморские бойцы привезли почти две дюжины медалей со всероссийских соревнований

С XII открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств приморцы привезли 23 медали — 10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. За звание лучшего сражались бойцы в возрасте от 10 до 18 лет по 22 видам единоборств. Соревнования проходили с 5 по 21 сентября в Анапе.

Приморье выставило бойцов по самбо, айкидо, кендо, ушу, джиу-джитсу и киокусинкай. Самбисты взяли золото в своей весовой категории. Бойцы айкидо взяли серебро и бронзу. Среди девушек одна бронза. Также приморцы взяли две победы в парном разряде среди парнеи и девушек. Ушуисты принесли краю 3 золотых, одну серебрянную и две бронзовых медали. По кендо — 2 «серебра» и одна бронза. В состязаниях по джиу-джитсу одно «золото» и два «серебра». Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter