Приморские бойцы привезли почти две дюжины медалей со всероссийских соревнований

Приморские бойцы привезли почти две дюжины медалей со всероссийских соревнований
Приморские бойцы привезли почти две дюжины медалей со всероссийских соревнований
Сегодня, 17:16СпортФото: pxhere.com
С XII открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств приморцы привезли 23 медали — 10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. За звание лучшего сражались бойцы в возрасте от 10 до 18 лет по 22 видам единоборств. Соревнования проходили с 5 по 21 сентября в Анапе.

Приморье выставило бойцов по самбо, айкидо, кендо, ушу, джиу-джитсу и киокусинкай.

Самбисты взяли золото в своей весовой категории. Бойцы айкидо взяли серебро и бронзу. Среди девушек одна бронза. Также приморцы взяли две победы в парном разряде среди парнеи и девушек.

Ушуисты принесли краю 3 золотых, одну серебрянную и две бронзовых медали.

По кендо — 2 «серебра» и одна бронза.

В состязаниях по джиу-джитсу одно «золото» и два «серебра».

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
спортПриморьебоевые искусствасоревнования
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