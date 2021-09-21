Приморские бойцы привезли почти две дюжины медалей со всероссийских соревнований

Приморье выставило бойцов по самбо, айкидо, кендо, ушу, джиу-джитсу и киокусинкай.
Самбисты взяли золото в своей весовой категории. Бойцы айкидо взяли серебро и бронзу. Среди девушек одна бронза. Также приморцы взяли две победы в парном разряде среди парнеи и девушек.
Ушуисты принесли краю 3 золотых, одну серебрянную и две бронзовых медали.
По кендо — 2 «серебра» и одна бронза.
В состязаниях по джиу-джитсу одно «золото» и два «серебра».
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.