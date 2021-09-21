Титулованный приморский спортсмен принес победу сборной России по гребле

Титулованный приморский спортсмен принес победу сборной России по гребле
Титулованный приморский спортсмен принес победу сборной России по гребле
Сегодня, 09:59СпортФото: Instagram Ивана Штыля
Олимпийский чемпион, приморец Иван Штыль вместе Ириной Андреевой показали наилучший результат в новой дисциплине на чемпионате мира по гребле в Копенгагене на озере Багсвард. Смешанный российский экипаж каноэ-двойки одержал победу на дистанции 200 метров, преодолев ее за 39,10 секунды.

А на 500-метровой дистанции российский экипаж каноэ-четверки с олимпийским чемпионом на борту показал третий результат, за что спортсмены были удостоены бронзовых наград.

Победителями в общекомандном зачете чемпионата мира, приуроченного к 100-летнему юбилею Датской федерации гребли стали венгры. Второе, третье и четвертое места достались белорусам, украинцам и россиянам соответственно.

По общему количеству медалей первое место по-прежнему за Венгрией — 18 наград, второе и третье за Россией и Беларусью — по 8 наград.

Кстати, Иван Штыль — один из самых титулованных гребцов мира — бронза на Олимпийских играх, 17 побед на чемпионате мира, 16 побед на чемпионате Европы, неоднократный призер призер чемпионата мира, победитель и призер этапов Кубка мира и чемпионатов России.

Уже 70 лет спортсмены Приморской Федерации по гребле показывают одни из лучших результатов на международных и всероссийский сорвенованиях. Гребля на байдарках и каноэ традиционный для региона спорт.

Уже в этом году в поселке Лозовый закончится масштабная реконструкция гребной базы «Олимпийская», на которой в июле, перед Олимпиадой-2020 в Токио, тренировались российские спортсмены. На базе смогут готовиться не только к местным, но и международным соревнованиям, в том числе и по другим видам спорта.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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