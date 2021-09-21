В Приморье игорную зону потеснит поле для гольфа

В Приморье игорную зону потеснит поле для гольфа

В Приморье игорную зону потеснит поле для гольфа

Сегодня, 14:38
Спорт
Фото: https://pixabay.com
Масштабный проект по строительству гольф-курорта международного уровня в бухте Муравьиная, рядом с игорной зоной «Приморье», планируется запустить в 2023 году. Полностью возведение туристического кластера, включая строительство жилых объектов с детскими садами и школами, обещают завершить к 2028 году.

— На первом этапе строится спортивное поле для игры в гольф на 36 лунок. Поле спроектировано корейскими архитекторами, проект переработан под российские нормы. Общая протяженность гольф-маршрута составит около 7,5 километров. Общий объем инвестиций в строительство гольф-полей — около 1,1 миллиарда рублей. За прошедший год мы разработали поправки в генеральный план развития Артемовского городского округа, предусмотрели специальные территории для размещения гольф-полей и сопутствующей инфраструктуры, — приводит слова генерального директора АО «Корпорация развития Приморского края» Ольги Сун-жаю пресс-служба края.

Министр спорта и физической культуры Приморья Жан Кузнецов, одобряя проект, подчеркнул необходимость формирования доступной среды для занятий спортом и развития новых способов вовлечения населения края в активный отдых. Он отметил, что в Приморье активно реализуется государственная региональная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.

Напомним, в 2020 году по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко незадействованные территории, прилегающие к игорной зоне «Приморье», были включены в состав единого туристического кластера, где будут размещены объекты для семейного отдыха без азартных игр. Оператор туркластера — АО «Корпорация развития Приморского края».

Первым предприятием, созданным для реализации этого проекта, стало ООО «Владивосток гольф и резорт». Проект комплексного развития территории, расположенной ближе к новой автодороге Владивосток–Находка, предполагает строительство гольф-поля, отелей, рассчитанных на 400 номеров, центра водных развлечений, парка аттракционов, гостевых домов и жилья для будущих работников индустрии туризма и развлечений. Общая площадь застройки составит более 250 гектаров.

— В общей сложности будет возведено более 200 тысяч квадратных метров недвижимости, соответствующей стандартам комфортного жилья, разработанным АО «ДОМ.РФ». Предусмотрена школа на 250 мест и детский сад на 220 мест. Жилье в непосредственной близости от места работы смогут приобрести более 3 тысяч человек, — заявили представители ООО «Владивосток гольф и резорт».

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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