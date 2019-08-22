Футбол: "Луч" вернулся в премьер-лигу

Как сообщает официальный сайт «Луча», до Читы владивостокцы добирались с большими приключением, при приземлении в Иркутске оказалось, что погода нелетная. Рейс откладывался и откладывался, в итоге команда ночевала в аэропорту, уютно расположившись на креслах зала ожидания. В Забайкалье добрались только ближе к полудню. Сразу по прилету отправились в гостиницу, а оттуда на стадион. На поле приморцы вышли в футболках в поддержку полузащитника Дмитрия КАЛУГИНА, которому успешно провели операцию после травмы, полученой в матче с «Факелом».