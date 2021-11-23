Владивостокский БК «Динамо» уверенно набирает очки в глазах приморских болельщиков

Кстати, из-за отборочных матчей Чемпионата мира 2022 чемпионат России по баскетболу в мужской Суперлиге-1 встал на паузу. А 26 ноября за сборную Беларуси против Турции будет играть единственный на сегодняшний день «сборник» БК «Динамо» Кирилл Ситник, не считающийся в России легионером.