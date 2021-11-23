Владивостокский БК «Динамо» уверенно набирает очки в глазах приморских болельщиков

Владивостокский БК «Динамо» уверенно набирает очки в глазах приморских болельщиков
Владивостокский БК «Динамо» уверенно набирает очки в глазах приморских болельщиков
Сегодня, 11:14СпортФото: предоставлено «Динамо-Владивосток»
Молодая баскетбольная команда «Динамо» из Владивостока уверенно завоевывает сердца болельщиков. Большой баскетбол триумфально возвращается в Приморье — с болельщиками, группой поддержки и прочими шоу-эффектами.

Немалую роль в этом сыграли поддержка правительства Приморского края и его губернатора Олега Кожемяко. Внес свой вклад и управляющий ПСО «Динамо» Эдуард Сандлер.

Молодая команда сразу же попала во второй по значимости российский дивизион. Приобретать опыт пришлось в максимально боевых условия, однако никто не сдался.

Фото:предоставлено «Динамо-Владивосток»

Команда улучшила защиту, одержала победу в Москве над «МБА» со счетом 87:79.

Болельщики тоже оказали команде максимальную поддержку: посещали матчи, болели за игроков, даже когда те проигрывали, не смутила их и обстановка с коронавирусом.

Эдуард Сандлер отметил, что команда развивается, молодые игроки набираются опыта.

Также в клубе развивается внутренняя инфраструктура. У клуба есть игровой и тренировочный залы, собственный хостел. По словам управляющего, достойные условия помогают команде развиваться и сохранять концентрацию.

В планах ввести в команду двух американских легионеров. Они помогут поддержать здоровую конкуренцию и тонус в команде, создадут профессиональную атмосферу, а также поспособствую наполняемости трибун.

Кстати, из-за отборочных матчей Чемпионата мира 2022 чемпионат России по баскетболу в мужской Суперлиге-1 встал на паузу. А 26 ноября за сборную Беларуси против Турции будет играть единственный на сегодняшний день «сборник» БК «Динамо» Кирилл Ситник, не считающийся в России легионером.

Фото:предоставлено «Динамо-Владивосток»

Против «ЦОП-Локомотив-Кубань» Кирилл нарла 29 очков. Команда впервые победила в стенах обновленного «Олимпийца».

Спорткомплекс обновляли с размахом. Традиционные красные цвета сменило динамовское бело-синее оформление. Игра прошла со зрителями на трибунах, команда поддержки удивляла своими немыслимыми акробатическими трюками. Команда устраивала «качели» в игре, то вырываясь вперед, то отдавая инициативу соперникам. Под сводами «Олимпийца» снова закипели баскетбольные страсти.

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