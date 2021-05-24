Находкинский «Океан» одержал яркую победу на первом домашнем матче сезона

Футбольный клуб «Океан» из Находки отметил победой первый домашний матч в новом сезоне. В третьем туре чемпионата Приморья находкинские футболисты обыграли «Штурм» из «Вольно-Надеждинска» со счётом 2:1.

До этого спортсмены «Океана» не могли возобновить игры почти год. Приступить к тренировкам и обеспечить новые победы помог генеральный партнёр клуба АО «Терминал Астафьева». Помимо обязательств по поддержке игроков и школы «Океана», компания также организовала ремонт домашнего стадиона команды. Матч оказался поистине захватывающим. Первыми открыли счёт «океанцы», но «Штурм» довольно быстро забил ответный гол. И лишь на последней минуте дополнительного времени Юрий Громов из «Океана» загнал мяч в ворота соперника, тем самым вырвав победу для своей команды. «Игра выдалась очень сложной, но должны были побеждать с крупным счетом, в очередной раз подвела реализация. Очень хотели порадовать болельщиков и хочется сказать им огромное спасибо, что пришли поддержать, было очень приятно играть при таком количестве зрителей. Будем готовиться к следующему матчу, еще более тяжелому, на выезде. Соперник сильный, будем оставлять все силы на поле, чтобы победить», — рассказал после игры Юрий Громов. Наибольший восторг матч вызвал у болельщиков, ведь уже долгое время находкинцы не могли увидеть игру родной команды. «Это был шикарный матч! Мы ждали первого матча „Океана“, мы заказывали победу, это было супер! Знаем всю команду, более за нее много лет, и мы очень довольны сегодняшним матчем», — поделился Владимир Груздев. «Это была классная игра. Мы довольны результатом. „Океан“ — чемпион!», — считает Иван Озеров. Уже 29 мая «Океан» проведёт матч во Владивостоке, против клуба выступит команда «Анри-ВМРП». Отметим, один из ключевых принципов обновлённого «Океана» — привлечение в состав команда молодых игроков из Находки. Такой же позиции придерживается титульный спонсор клуба — АО «Терминал Астафьева».

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