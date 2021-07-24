«Готовы побеждать»: борцы-олимпийцы заканчивают подготовку в Приморье перед Олимпиадой

«Готовы побеждать»: борцы-олимпийцы заканчивают подготовку в Приморье перед Олимпиадой
«Готовы побеждать»: борцы-олимпийцы заканчивают подготовку в Приморье перед Олимпиадой
Сегодня, 22:33СпортФото: Алиса Сухарева / ИК "Золотой Рог"
Российские сборные по вольной и греко-римской борьбе заканчивают подготовку к Олимпийским играм в Токио. Акклиматизацию и тренировки завершают спортсмены мужской и женской сборных по вольной борьбе и мужской по греко-римской.

Тренируются олимпийцы в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В составе команд — победители и призёры чемпионатов мира и Европы, а также титулованные спарринг-партнёры.

Главный тренер мужской сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили отметил, что борцы находятся на пике своей формы и настроены на победу.

«Сейчас осталась самая ответственная заключительная неделя. В плане самого тренировочного процесса заключительный сбор не таит в себе ничего особенного. Акклиматизационный этап включает в себя контрольные схватки. По сути, это генеральная репетиция перед играми в Токио. Мы настроены на победу», — рассказал он.

Гоги Когуашвили
Фото:Алиса СухареваИК "Золотой Рог"

В состав сборной по греко-римской борьбе вошли: Сергей Емелин, Артем Сурков, Александр Чехиркин, Муса Евлоев, Сергей Семенов — все они являются чемпионами мира.

Кроме борцов греко-римского стиля, активные тренировки проходят у спортсменов мужской и женской сборных по вольной борьбе. Причём, девушки также встают в спарринг с мужчинами, чтобы увеличить свой силовой предел, повысить уровень и технику мастерства, а также подготовиться к самым разным ситуациям на соревнованиях.

При этом в ДВФУ созданы все необходимые условия, чтобы девушки могли достичь нужной формы.

«По прошествии десяти дней пребывания во Владивостоке с уверенностью могу сказать, что теперь все зависит от нас. Основные конкуренты на Олимпиаде — это хозяева, японская сборная. В последние годы они опережают нас в общекомандном медальном зачете на международных соревнованиях», — рассказал тренер женской сборной России по вольной борьбе Александр Борзунов.

Александр Борзунов
Фото:Алиса СухареваИК "Золотой Рог"

В состав женской сборной России по вольной борьбе вошли шесть спортсменок: Стальвира Оршуш, Ольга Хорошавцева, Валерия Коблова, Любовь Овчарова, Ханум Велиева и Наталья Воробьева. В составе мужской: Сергей Козырев, Артур Найфонов, Гаджимурад Рашидов, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Завур Угуев.

Спортсменки вместе с греко-римскими борцами будут тренироваться во Владивостоке до 30 июля, после чего отправятся в Токио, а мужская сборная по вольной борьбе будет готовиться к соревнованиям в дальневосточной столице до 4 августа.

В федерации спортивной борьбы Приморского края отметили, что для спортсменов удалось создать все необходимые для качественной подготовки условия. Отчасти, этого получилось достичь благодаря тому, что готовиться к приезду спортсменов в Приморье начали за два года.

«Подготовку к Олимпиаде совместно с тренерами команды греко-римского стиля начали обговаривать еще за два года. Все пожелания были учтены заранее и проработаны. Впоследствии присоединились сборные по вольной борьбе. Хотел бы поблагодарить руководство края в лице губернатора Олега Николаевича Кожемяко и руководителя краевого министерства спорта Жана Анатольевича Кузнецова. Приятно, когда работа идет в тандеме», — сказал президент краевой федерации спортивной борьбы Олег Ледовских.

Олег Ледовских
Фото:Алиса СухареваИК "Золотой Рог"

Стоит отметить, что перед Олимпиадой и Паралимпиадой в Токио в период со 2 июля по 29 августа в Приморье будут готовиться к соревнованиям более 600 спортсменов. Площадками для подготовки сборных стали кампус ДВФУ, СК «Олимпиец», «Фетисов Арена», ВГУЭС, стрелковый комплекс «Стрелок», стадион «Динамо» и гребная база в поселке Лозовый Партизанского городского округа.

Напомним также, что Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и продлятся до 8 августа. Из-за пандемии COVID-19 соревнования пройдут без болельщиков.

Фото: ИК "Золотой Рог"/Алиса Сухарева

Сюжеты:
ЭксклюзивПриморский край
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ВладивостокспортДВФУолимпиада
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