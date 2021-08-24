Готовь лыжню летом

Готовь лыжню летом
Готовь лыжню летом
Сегодня, 13:27СпортФото: vlc.ru
Несмотря на то, что лето еще не закончилось и впереди в Приморье бархатный сезон, во Владивостоке уже началась подготовка лыжной трассы на острове Русский к предстоящей зиме. По словам специалистов управления физической культуры и спорта мэрии, лыжня должна стать длиннее и комфортнее для спортсменов.

Как отмечает начальник управления физической культуры и спорта Юлия Вельбик, в предстоящем зимнем сезоне появится отдельная трасса для новичков, чтобы они смогли комфортно впервые встать на лыжи, при этом не мешая опытным спортсменам.

Фото:vlc.ru

«Опыт прошлого года показал, что спрос на прокат лыж стабильно высокий, поэтому постараемся закрыть все потребности. Также планируем расширить существующие теплые раздевалки, чтобы всем хватило места. Ведем переговоры с кафе, которые могли бы представить здесь свою продукцию», - заявила она.

В этом году прокат лыж и пользование трассой также будет бесплатным для каждого.

Фото:vlc.ru

По словам сотрудников администрации города, все подготовительные работы к открытию лыжной трассы займут небольшой отрезок времени и пройдут в кратчайшие сроки.

Сюжеты:
Приморье
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