Готовь лыжню летом

Как отмечает начальник управления физической культуры и спорта Юлия Вельбик, в предстоящем зимнем сезоне появится отдельная трасса для новичков, чтобы они смогли комфортно впервые встать на лыжи, при этом не мешая опытным спортсменам.
«Опыт прошлого года показал, что спрос на прокат лыж стабильно высокий, поэтому постараемся закрыть все потребности. Также планируем расширить существующие теплые раздевалки, чтобы всем хватило места. Ведем переговоры с кафе, которые могли бы представить здесь свою продукцию», - заявила она.
В этом году прокат лыж и пользование трассой также будет бесплатным для каждого.
По словам сотрудников администрации города, все подготовительные работы к открытию лыжной трассы займут небольшой отрезок времени и пройдут в кратчайшие сроки.