Один из ведущих игроков "Спартак-Приморье" ушел на повышение

- Мотовилов - молодой амбициозный игрок, который своей игрой заслужил право выступать на самом высоком уровне. Мы очень рады, что Григорий выбрал для своего дальнейшего развития именно «Локомотив-Кубань». Уверен, что здесь он получит все необходимые условия для роста. Опыт товарищей по команде и высокий профессионализм работников клуба помогут ему на данном этапе. Мы получили хорошего игрока с большими перспективами. Думаю, что Виталий ФРИДЗОН и Владимир ИВЛЕВ, с которыми он провёл много времени этим летом в расположении сборной России, помогут ему с адаптацией в новом коллективе. Желаю успехов Григорию в нашем клубе, добро пожаловать!