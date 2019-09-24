Один из ведущих игроков "Спартак-Приморье" ушел на повышение

Один из ведущих игроков "Спартак-Приморье" ушел на повышение

24 сентября 2019, 20:27
Спорт
Доросший во Владивостоке до сборной России Григорий Мотовилов перебрался в Краснодар

Доросший во Владивостоке до сборной России Григорий Мотовилов перебрался в Краснодар

21-летний атакующий защитник баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Григорий МОТОВИЛОВ продолжит свою карьеру в Единой лиге ВТБ. Соглашение игрока сборной России с БК «Локомотив-Кубань» рассчитано на 3 года.

В сезоне 2018/19 Мотовилов набирал за «Спартак-Приморье» 11,6 очков + 1,7 подборов + 2,8 передачи в среднем за игру.

Ожидается, что за одного из своих лидеров «Спартак-Приморье» получит не денежную компенсацию, а двух молодых игроков «Локо» - защитников Александра ЩЕРБЕНЕВА и Дениса ВЕЛИЧКИНА.

Лука БАНКИ, главный тренер БК «Локомотив-Кубань»:

- Мотовилов - молодой амбициозный игрок, который своей игрой заслужил право выступать на самом высоком уровне. Мы очень рады, что Григорий выбрал для своего дальнейшего развития именно «Локомотив-Кубань». Уверен, что здесь он получит все необходимые условия для роста. Опыт товарищей по команде и высокий профессионализм работников клуба помогут ему на данном этапе. Мы получили хорошего игрока с большими перспективами. Думаю, что Виталий ФРИДЗОН и Владимир ИВЛЕВ, с которыми он провёл много времени этим летом в расположении сборной России, помогут ему с адаптацией в новом коллективе. Желаю успехов Григорию в нашем клубе, добро пожаловать!

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье»

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