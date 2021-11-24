Футбольный клуб «Динамо-Владивосток»: ставка на приморских спортсменов

Успешно завершил сезон новый футбольный клуб «Динамо-Владивосток». Команда, созданная только в этом году, в составе которой немало приморских спортсменов, финишировала в первой шестерке команд и уже готовится играть в высшем дивизионе группы 3.

В этом году столицу Дальнего Востока в национальном футбольном первенстве представляет «Динамо-Владивосток». Решение о возрождении команды принял Совет приморского спортобщества «Динамо». Футбольное «Динамо» — команда с историей, неоднократный чемпион и обладатель Кубка Приморья. Управляющий ПСО «Динамо» Эдуард Сандлер, известный приморцам, как спортивный менеджер и экс-главный тренер единственной в регионе профессиональной баскетбольной команды «Спартак-Приморье», приведший команду к серебряным медалям Суперлиги и бронзовым медалям Кубка России. И сейчас он готов доказать, что успешно поднимать с нуля можно не только баскетбол. — Для новой команды первую часть сезона провели достойно. Подобрался очень сильный коллектив, сильный тренерский штаб. Хотя, анализируя прошедшие игры, могли выступить ещё лучше и занять уверенное первое место в подгруппе. Конечно, не хватило ребят, которые получили серьёзные травмы. Но это уже история, двигаемся дальше, — подвёл итоги капитан команды Максим Насадюк. Пока в элитном дивизионе «А» «бело-голубые» делят четвертые-пятые места с брянскими одноклубниками. Для клуба, созданного несколько месяцев назад, весомое достижение. Учитывая, что еще перед началом сезона была озвучена ставка на развитие собственных игроков. За «приморский» состав высказался губернатор Олег Кожемяко и генеральный партнёр команды — АО «Терминал Астафьева». В составе «Динамо-Владивосток» имеющих приморские корни футболистов ровно половина команды — 12 человек. В последней игре против «Салюта» на поле появились семь. Не все имеют такой опыт, как Максим Насадюк или Руслан Гордиенко, но каждый играл на пределе возможностей и внёс свою долю в общекомандный успех. Молодые владивостокцы Сергей Смородский и Даниил Гусевский и вовсе в этом сезоне дебютировали в профессиональном футболе, а теперь являются твёрдыми игроками ротации. Остальные спортсмены уже известны приморским болельщикам, клубу удалось их вернуть в родной город. В целом, селекция оказалась очень сильной: команда показывала атакующую игру в каждом матче. При этом ставка на динамику принесла команде и успешные результаты — «Динамо-Владивосток» в лидерах своей подгруппы по многим показателям. В 20 матчах приморцы потерпели лишь одно поражение. Вместе с «Соколом» динамовцы забили по 38 мячей. Команда в тройке лучших по наименьшему количеству пропущенных мячей, владивостокцы также больше всех одержали крупных побед. Валерий Соломаха — один из лучших бомбардиров группы — 8 забитых мячей. Параллельно работы с командой, модернизируется домашняя инфраструктура. На стадионе «Динамо» уже отремонтированы подтрибунные помещения, созданы возможности для проживания как футбольной, так и баскетбольной команд. Построена отличная площадка для уличного баскетбола 3 на 3. Уложено ультрасовременное легкоатлетическое покрытие. В планах гораздо больше: благодаря вниманию правительства Приморья на стадионе скоро появится соответствующее требованиям лицензирования освещение и новое табло. Пожалуй, главное желание руководства спортобщества — смонтировать на «Динамо» искусственное поле нового поколения, с дренажём и подогревом. Учитывая внимание к спорту партнёров футбольного клуба и целеустремлённости самого ПСО «Динамо» — это задача по силам. Наличие профессиональной команды — вопрос престижа и имиджа региона. В этом году в Приморье вернулись все игровые виды спорта. Владивостокский футбольный клуб «Динамо» сегодня — спортивный ориентир.

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