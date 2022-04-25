Первый домашний матч ФК «Динамо-Владивосток» не обошёлся без мороженого

Первый домашний матч ФК «Динамо-Владивосток» не обошёлся без мороженого
Первый домашний матч ФК «Динамо-Владивосток» не обошёлся без мороженого
Сегодня, 17:59СпортФото: предоставлено организаторами мероприятия
Дальневосточное дерби в хорошую летнюю погоду собрало на стадионе «Динамо» несколько тысяч болельщиков. ФК «Динамо-Владивосток» сыграл первый домашний матч с «СКА-Хабаровск-2» в 2022 году.

Поддержать местных футболистов пришли целыми семьями: на трибунах царила домашняя атмосфера, а над полем раздавались звонкие голоса самых юных болельщиков.

На поле было жарко. Не жалея ни себя, ни соперников футболисты поддерживали характер дерби. Судье пришлось выдать 12 жёлтых и даже 2 красные карточки.

Немногим менее жарко было и на трибунах. Весенние 17 градусов навевали мысли о приближающейся летней жаре. На счастье болельщиков, у них была возможность охладить своё горение продукцией «Фабрики мороженого». Её было в избытке на стадионе. Юные болельщики с удовольствием поглощали лакомство.

Фото:предоставлено организаторами мероприятия

— Мы готовимся к предстоящему летнему сезону, и чтобы быть еще ближе к покупателям, решили дать возможность продегустировать наше мороженое на стадионе «Динамо». Тут представлены как классические, любимые жителями Владивостока вкусы, например, пломбир, эскимо с кедровыми орехами, так и новинки: бабл-гам и манго. Мы гордимся, что в нашей продукции используются только натуральные продукты, — рассказала директор по сбыту «Владивостокской фабрики мороженого» Евгения Винокурова.

По словам директора, коллектив фабрики болеет за родное «Динамо» и, в особенности, за юных спортсменов. Кстати, именно поэтому болельщики могли купить продукцию «Фабрики мороженого» по специальной цене.

Фото:предоставлено организаторами мероприятия

Жаркий матч закончился вничью — 0:0.

Очередная игра «Динамо» пройдёт уже на выезде. Матч с «Саранском» состоится 30 апреля.

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокХабаровскПриморьеДинамофутбол
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы