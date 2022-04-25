Первый домашний матч ФК «Динамо-Владивосток» не обошёлся без мороженого

Дальневосточное дерби в хорошую летнюю погоду собрало на стадионе «Динамо» несколько тысяч болельщиков. ФК «Динамо-Владивосток» сыграл первый домашний матч с «СКА-Хабаровск-2» в 2022 году.

Поддержать местных футболистов пришли целыми семьями: на трибунах царила домашняя атмосфера, а над полем раздавались звонкие голоса самых юных болельщиков. На поле было жарко. Не жалея ни себя, ни соперников футболисты поддерживали характер дерби. Судье пришлось выдать 12 жёлтых и даже 2 красные карточки. Немногим менее жарко было и на трибунах. Весенние 17 градусов навевали мысли о приближающейся летней жаре. На счастье болельщиков, у них была возможность охладить своё горение продукцией «Фабрики мороженого». Её было в избытке на стадионе. Юные болельщики с удовольствием поглощали лакомство. Фото: предоставлено организаторами мероприятия — Мы готовимся к предстоящему летнему сезону, и чтобы быть еще ближе к покупателям, решили дать возможность продегустировать наше мороженое на стадионе «Динамо». Тут представлены как классические, любимые жителями Владивостока вкусы, например, пломбир, эскимо с кедровыми орехами, так и новинки: бабл-гам и манго. Мы гордимся, что в нашей продукции используются только натуральные продукты, — рассказала директор по сбыту «Владивостокской фабрики мороженого» Евгения Винокурова. По словам директора, коллектив фабрики болеет за родное «Динамо» и, в особенности, за юных спортсменов. Кстати, именно поэтому болельщики могли купить продукцию «Фабрики мороженого» по специальной цене. Фото: предоставлено организаторами мероприятия Жаркий матч закончился вничью — 0:0. Очередная игра «Динамо» пройдёт уже на выезде. Матч с «Саранском» состоится 30 апреля.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter