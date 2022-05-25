В Приморье День России отметят теннисным турниром на «Кубок Славды»

День России в Приморье отметят спортивно — краевой теннисный турнир среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда» пройдет в посёлке Горные Ключи с 10 по 13 июня 2022 года.

Организаторы соревнований — группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья. На кортах завода «Скит» своё мастерство покажут профессионалы-любители и игроки среднего уровня в парном мужском и смешанном парном разрядах. К участию в соревнованиях в мужском парном разряде допускаются игроки, которым в 2022 году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет. К участию в соревнованиях в смешанном парном разряде допускаются мужчины, которым в текущем году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет, и женщины, которым в этом году исполнилось или должно исполниться не менее 35 лет. При этом каждый игрок имеет право участвовать только в одном разряде. Заявки на участие принимаются до 19.00 01 июня 2022 года по адресу электронной почты [email protected] или по телефонам 8-914-706-81-04 (Тихонович Виктор Дмитриевич, президент Федерации тенниса Приморского края), 8-924-237-00-30 (Дедков Вадим Артурович, заместитель главного судьи турнира). Условие допуска — наличие медицинского допуска и страхового медицинского полиса. Главный судья краевого по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Сергей Игнатов. По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, денежными и памятными призами. Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится 26-й раз — с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти идейного вдохновителя соревнований, почётного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося продвижением в Приморье этого вида спорта. Информационные партнеры турнира — ГТРК «Владивосток» («Вести.Приморье»), «Восьмой канал», радио «Комсомольская правда», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», «Европа plus», Ретро FM, информационные агентства «PrimaMedia», «Восток-медиа», «Приморье 24», VladNews, газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» (Приморье), «Золотой Рог» и «Владивосток». ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 10 июня 2022 г.: с 14.00 — заезд участников турнира, размещение. 19.00 — жеребьевка. 11 июня 2022 г.: 09:00 — начало турнира; 12.00 — 12.30 — парад-построение, торжественное открытие турнира; 09.00 — 20.00 — соревнования. 12 июня 2022 г.: 09.00 — 17.00 — соревнования; 17.00 — 17.30 — подведение результатов; 17.30 — 18.30 — построение, награждение победителей и призеров, закрытие турнира; 20.00 — праздничное мероприятие. 13 июня 2021 г.: 09.00 — 12.00 — доигрывание соревнований; 12.00 — отъезд участников.

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