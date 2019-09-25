Для молодёжной команды "Луча" оборудовали новую раздевалку

Молодёжная команда футбольного клуба "Луч" тренируется на стадионе "Юность". Здесь же проходят и тренировки юношеских команд, которых в этом году набралось 11: с 2002 года рождения по 2012. Всё, как в школе – начиная от младших классов и заканчивая старшими. Все эти ребята раньше ютились в старых раздевалках, которые не ремонтировались 10 лет. Теперь, благодаря содействию спонсора, ситуация меняется: одну из них капитально отремонтировали. Стены новой раздевалки выдержаны в традиционных цветах футбольного клуба: синем и жёлтом. Кроме этого, обновили душевую и санузел. В общей сложности на работы было затрачено полмиллиона рублей.