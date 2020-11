Для молодёжной команды "Луча" оборудовали новую раздевалку

Спонсор команды – Группа компаний "Аква-Ресурсы" – подарил юным футболистам также новую душевую и санузел

Спонсор команды – Группа компаний «Аква-Ресурсы» – подарил юным футболистам также новую душевую и санузел Обновлённую раздевалку вместе с душевой и санузлом подарили молодёжной команде ФК "Луч". Спонсор футбольного клуба – ГК "Аква-Ресурсы" – капитально отремонтировал одно из помещений, а в будущем планирует привести в порядок остальные три раздевалки, сообщает ИА PrimaMedia. Молодёжная команда футбольного клуба "Луч" тренируется на стадионе "Юность". Здесь же проходят и тренировки юношеских команд, которых в этом году набралось 11: с 2002 года рождения по 2012. Всё, как в школе – начиная от младших классов и заканчивая старшими. Все эти ребята раньше ютились в старых раздевалках, которые не ремонтировались 10 лет. Теперь, благодаря содействию спонсора, ситуация меняется: одну из них капитально отремонтировали. Стены новой раздевалки выдержаны в традиционных цветах футбольного клуба: синем и жёлтом. Кроме этого, обновили душевую и санузел. В общей сложности на работы было затрачено полмиллиона рублей. Юных спортсменов обновлённая раздевалка тоже порадовала. Родители футболистов также замечают изменения в лучшую сторону. Спонсор команды – ГК "Аква-Ресурсы" – продолжит работу по обновлению инфраструктуры стадиона «Юность». Руководство Группы компаний считает, что юное поколение футболистов должно заниматься в комфортных условиях для того, чтобы ребята могли развиваться и расти профессионально. В будущем ГК "Аква-Ресурсы" планирует создать на базе клуба Центр развития детско-юношеского футбола. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

