Олимпийцы Владивостока получили кубок Дальневосточной юношеской футбольной лиги

Олимпийцы Владивостока захватили лидерство с первого тура, уверенно пройдя дистанцию всего турнира. В 18 матчах команда потерпела лишь одно поражение, забив больше всех и пропустив меньше всех в лиге. За два тура до финиша футболисты КСШОР занимали вторую строчку в турнирной таблице.
Приморцам предстояло провести два сложнейших поединка с главными конкурентами на их полях. И обе встречи будущие чемпионы выиграли с крупным счётом, заслуженно завоевав золотые медали дебютного сезона Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Теперь КСШОР представит Дальний Восток на межрегиональном турнире в Сочи, который стартует в конце октября.
«Ощущаю безумную гордость за своих подопечных, это достойно большого уважения. В ходе сезона было немало трудностей. Мы провели 39 официальных игр в ходе которых возникали различные непредвиденные обстоятельства, но мы это все преодолели, добились большой победы. Это уже третья наша победа на дальневосточных турнирах в этом году», — рассказал о нелегком пути к победе тренер КСШОР из Владивостока Алексей Ряхин.
Парни из Приамурья показали второй результат и стали серебряными призерами. Команда ФК «Благовещенск» стала одним из главных открытий сезона Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Приамурские футболисты завершили первый круг в ранге лидера турнирной таблицы и уступили первенство лишь за тур до завершения чемпионата. Яркая атакующая игра команды позволила ей одержать 14 побед в 18 матчах, в том числе над будущим чемпионом на его поле.
До начала сезона комсомольчан не причисляли к числу фаворитов. Начав первенство с двух поражений, олимпийцы выдали затем две впечатляющие серии из шести, а затем и семи побед подряд. Футболисты Спортивной школы олимпийского резерва №2 из Комсомольска-на Амуре боролись за чемпионство до последнего тура, собирая на родном стадионе полные трибуны преданных болельщиков. Как итог – заслуженные бронзовые медали дебютного сезона Дальневосточной юношеской футбольной лиги.
Персональное признание получили и некоторые выдающиеся игроки:
«У нас было очень много игр и мы выезжали в разные города и получили много опыта. Это большой плюс для моей карьеры, потому что раньше у нас было по одному или два турнира, а сейчас большая игровая практика. Скоро мы поедем в Сочи и я намерен проявить себя так, чтобы меня заметили», — поделился планами с журналистами Рустам.
Присматриваются к молодежи и в приморском спортивном сообществе «Динамо»
«Конечно мы смотрим-следим. Очень много из этих ребят мы уже посмотрели на тренировках основного состава ФК «Динамо-Владивосток». В 16 лет конечно бывают гении, но все же парням еще нужно попасть на следующую ступень, которую нам еще предстоит создать — дублирующий состав «Динамо-Владивосток». В планах реализовать его на базе «Океана». Если основная команда будет успешно выступать и перейдет в ФНЛ1, то дублирующий состав мог бы выступать в ФНЛ2 и тогда в него уже переходили бы ребята из ЮФЛ. Я думаю все мы небольшими шагами к этому идем. Ребята занимаются, а значит футбол жив», — сообщил журналистам управляющий приморским спортивным обществом «Динамо» Эдуард Сандлер.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.