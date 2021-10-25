Олимпийцы Владивостока получили кубок Дальневосточной юношеской футбольной лиги

«Конечно мы смотрим-следим. Очень много из этих ребят мы уже посмотрели на тренировках основного состава ФК «Динамо-Владивосток». В 16 лет конечно бывают гении, но все же парням еще нужно попасть на следующую ступень, которую нам еще предстоит создать — дублирующий состав «Динамо-Владивосток». В планах реализовать его на базе «Океана». Если основная команда будет успешно выступать и перейдет в ФНЛ1, то дублирующий состав мог бы выступать в ФНЛ2 и тогда в него уже переходили бы ребята из ЮФЛ. Я думаю все мы небольшими шагами к этому идем. Ребята занимаются, а значит футбол жив», — сообщил журналистам управляющий приморским спортивным обществом «Динамо» Эдуард Сандлер.