Юные приморцы везут из Хабаровска заслуженные медали

Юные приморцы везут из Хабаровска заслуженные медали

Сегодня, 13:30СпортФото: Пресс-служба Чемпионата по игре ГоВ Хабаровске состоялось первенство Дальнего Востока по игре Го
Четыре медали завоевали приморские спортсмены на первенстве Дальнего Востока по Го, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Чемпионата.

В Хабаровске состоялось первенство ДФО по Го. В программе соревнований были личные, зачёты в возрастных группах до 9 лет, до 12, до 15 и до 20 лет. В Хабаровск прибыли команды из Приморья, Магаданской области, Амурска, Якутии. В команду Приморского края вошли Олег Колодкин, Артур Корниецкий, Даниил Кривоносов, Андрей Москвичёв, Александра Бабина и Ирина Кралина.

В программе соревнований были личные, зачёты в возрастных группах до 9 лет, до 12, до 15 и до 20 лет
Фото:Пресс-служба Чемпионата по игре Го

«Мы ехали на соревнования с мыслями о том, что сможем завоевать медали только в возрастной категории до 9 лет, у нас в этой категории очень сильные позиции. Но и в категории 9-11 лет у нас две бронзовые медали: у Артура Корниецкого и у Ирины Кралиной. Это стало приятным сюрпризом, так как в этой категории в нашей команде только двое участников, и соревноваться им пришлось с более опытными соперниками. И, конечно, мы очень обрадовались тому, что оба вышли в призёры. Поэтому мы считаем, что выступили достойно», — рассказывают в федерации Го Приморского края.

Таким образом, в возрастной категории до 9 лет у мальчиков золото — у Олега Колодкина, серебро — у Даниила Кривоносова. Среди мальчиков до 12 лет бронза — у Артура Корниецкого, а среди девочек до 12 третье место заняла наша Ирина Кралина.

27 марта начнётся чемпионат ДФО
Фото:Пресс-служба Чемпионата по игре Го

Также с двумя победами в четырёх турах завершили участие в первом в России региональном чемпионате по парному Го наши спортсмены — Александра Бабина и Андрей Москвичев.

27 марта начнётся чемпионат ДФО, в котором Приморский край представят Алексей Хованец, Андрей Горячкин, Павел Никифоров, а также наши юные спортсмены Андрей Москвичёв, Александра Бабина.

Напомним, с 3 по 9 июня во Владивостоке пройдет 41-й Чемпионат мира по Го и Всемирный фестиваль Го Genius Extreme.

Сюжеты:
Приморье
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