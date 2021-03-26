Юные приморцы везут из Хабаровска заслуженные медали

«Мы ехали на соревнования с мыслями о том, что сможем завоевать медали только в возрастной категории до 9 лет, у нас в этой категории очень сильные позиции. Но и в категории 9-11 лет у нас две бронзовые медали: у Артура Корниецкого и у Ирины Кралиной. Это стало приятным сюрпризом, так как в этой категории в нашей команде только двое участников, и соревноваться им пришлось с более опытными соперниками. И, конечно, мы очень обрадовались тому, что оба вышли в призёры. Поэтому мы считаем, что выступили достойно», — рассказывают в федерации Го Приморского края.