Беги, как леопард: В Приморье состоится уникальное событие

13 июня в Приморье состоится уникальное беговое событие — трейловый полумарафон Leo.Run. Организаторами масштабного спортивного праздника являются беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России и генерального спонсора. Также в этом году к поддержке события присоединились «РК-Спорт» — спортивная платформа Фонда Росконгресс и Восточного экономического форума.
«Уникальность марафона в том, что маршрут будет проходить по территории национального парка „Земля леопарда“. Пожалуй, нигде больше в России, кроме Приморского края, такого шанса прикоснуться к дикой природе, в которой обитают краснокнижные дальневосточные кошки, просто нет. Этот маршрут в своем роде находка и для профессиональных бегунов и просто для тех, кто хочет испытать себя и в буквальном смысле воссоединиться с нетронутой природой», — говорится в сообщении пресс-службы бегового клуба RunDnsRun.
Маршрут начинается от 94-го км трассы Раздольное — Хасан, он основан на действующей минерализованной полосе, вход на него огражден шлагбаумом для предотвращения въезда на автотранспорте.
Организаторы предлагают несколько видов дистанций — 3, 5, 10, и 21 км., в зависимости от подготовленности и выносливости участников. Общий набор высоты составит около 850 метров. Подробнее с профилем трассы можно ознакомиться на сайте события leorun.ru и в инстаграме @leorun.trail.
«Да, маршрут достаточно сложный — это подъемы и спуски. Но живописные виды одного из самых красивых туристических маршрутов Приморского края — „Семиверстка“ на сопки Амурского залива, бухты Нарвы и Северную, на мосты Владивостока точно стоят того, чтобы там оказаться», — отмечают представители Национального парка «Земля Леопарда».
Участие в полумарафоне Leo.Run будет максимально комфортным и безопасным для участников в плане организации: это и бесплатный трансфер, и страховка, и дежурящие кареты скорой помощи.
Приятным бонусом участия будет призовой фонд в размере 300 000 рублей и призы от генерального спонсора Xiaomi и других партнеров мероприятия. Также напоминаем, что RunDnsRun имеет действующую благотворительную программу «Марафон добра». Суть проста: делаете добрые дела, а в благодарность получаете бонусы, которыми можно оплатить до 50% стоимости участия в полумарафоне.
Напомним, что часть средств от продажи билетов будет направлена на мероприятия по сохранению популяции краснокнижной дальневосточной кошки, фактически каждый зарегистрировавшийся внесет в это свой вклад. Регистрация для участия в забеге Leo.Run открыта на сайте leorun.ru Количество участников ограничено.