Беги, как леопард: В Приморье состоится уникальное событие

«Уникальность марафона в том, что маршрут будет проходить по территории национального парка „Земля леопарда“. Пожалуй, нигде больше в России, кроме Приморского края, такого шанса прикоснуться к дикой природе, в которой обитают краснокнижные дальневосточные кошки, просто нет. Этот маршрут в своем роде находка и для профессиональных бегунов и просто для тех, кто хочет испытать себя и в буквальном смысле воссоединиться с нетронутой природой», — говорится в сообщении пресс-службы бегового клуба RunDnsRun.