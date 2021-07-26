«Генеральная репетиция»: Как проходят тренировки российских олимпийцев в Приморье

Мужская сборная России по греко-римской борьбе и мужская, женская сборные по вольной борьбе тренируются и проходят акклиматизацию перед Олимпийскими играми в Токио. В составе команд — победители и призёры чемпионатов мира и Европы.

«Сейчас осталась самая ответственная заключительная неделя. В плане самого тренировочного процесса заключительный сбор не таит в себе ничего особенного. Акклиматизационный этап включает в себя контрольные схватки. По сути, это генеральная репетиция перед играми в Токио. Мы настроены на победу», — рассказал главный тренер мужской сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили. В состав сборной по греко-римской борьбе вошли: Сергей Емелин, Артем Сурков, Александр Чехиркин, Муса Евлоев, Сергей Семенов — все они являются чемпионами мира. В состав женской сборной России по вольной борьбе вошли шесть спортсменок: Стальвира Оршуш, Ольга Хорошавцева, Валерия Коблова, Любовь Овчарова, Ханум Велиева и Наталья Воробьева. В составе мужской: Сергей Козырев, Артур Найфонов, Гаджимурад Рашидов, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Завур Угуев. Спортсменки вместе с греко-римскими борцами будут тренироваться во Владивостоке до 30 июля, после чего отправятся в Токио, а мужская сборная по вольной борьбе будет готовиться к соревнованиям в дальневосточной столице до 4 августа. Стоит отметить, что перед Олимпиадой и Паралимпиадой в Токио в период со 2 июля по 29 августа в Приморье будут готовиться к соревнованиям более 600 спортсменов. Площадками для подготовки сборных стали кампус ДВФУ, СК «Олимпиец», «Фетисов Арена», ВГУЭС, стрелковый комплекс «Стрелок», стадион «Динамо» и гребная база в поселке Лозовый Партизанского городского округа. Напомним также, что Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и продлятся до 8 августа. Из-за пандемии COVID-19 соревнования проходят без болельщиков. Фото: ИК "Золотой Рог"/ Алиса Сухарева

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