Международная регата впервые пройдёт во Владивостоке

Международные соревнования по гребле пройдут в сентябре этого года в столице Дальнего Востока. Спортсмены соберутся из нескольких стран.

Дистанция составит 800 м, в то время как олимпийские стандарты – 2000 м. Такое решение приняли для максимальной зрелищности регаты: профессионалы будут всегда в поле зрения гостей и жителей Приморского края. Однако классические длинные «заплывы» организуют, если на это хватит времени и ресурсов при подготовке к событию, сообщил официальный представитель федерации гребного спорта России Антон Заруцкий. Антон Заруцкий Фото: Игорь Новиков пресс-служба правительства Приморского края Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков отметил, что в концепции развития острова Русского закреплено создание гребного центра. Павел Волков Фото: Игорь Новиков пресс-служба правительства Приморского края – Регата будет содействовать международному сотрудничеству, чтобы сюда приезжали наши друзья из других стран, а приморцы и дальневосточники ездили соревноваться к своим коллегам. Академическая гребля – это медалеёмкий вид спорта, и мы надеемся, что он завоюет сердца приморцев, и прежде всего детей – в дальнейшем студентов, которые пойдут в студенческие секции по академической гребле в университетах. Владивосток – это спортивная столица Дальнего Востока и было бы здорово, если бы гребля наряду с другими водными видами спорта стала визитной карточкой города, – заявил Павел Волков. Он также добавил, что по задумке организаторов соревнования будут сделаны очень зрелищными и будут проходить достаточно близко к береговой линии, чтобы зрители максимально прониклись этим прекрасным олимпийским видом спорта. – На данный момент мы ожидаем спортсменов из таких стран, как Индонезия, Китай, Белоруссия и, возможно, ещё присоединится команда Чили. Мы сейчас активно работаем с потенциальными участниками и ещё принимаем заявки. Для нас это определенный вызов, и при этом мероприятие будет уникальным как для нас, так и для Приморского края. Мы благодарны за поддержку и уверены, что совместными усилиями мы все реализуем, и это будут не просто соревнования, а настоящий спортивный праздник, – сообщил вице-президент федерации гребного спорта России Антон Заруцкий. Организаторы также намерены провести состязание по гребле-индор, то есть гребле в помещении – на специальных тренажёрах. Среди студентов проведут восемь мужских испытаний и четыре безрульных – в женской категории. Прием заявок на участие в соревнованиях открытый, однако для подачи заявления человек должен быть мастером своего дела, а не любителем. Желательно собрать собственную команду. Переговоры с международными партнерами регаты все еще ведутся. Уточнить вопросы по поводу участия можно на сайте мероприятия. Для участников спортивных игр предусмотрены призы. Заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков добавил, что проведение таких международных мероприятий налаживает отношения с другими странами: – Это мостик, который будет объединять и сближать. В качестве развлекательной программы для зрителей министр спорта Приморского края Жан Кузнецов предлагает устроить барбекю. Каждый отдыхающий может обустроить себе зону для приготовления шашлыка, другие варианты досуга рассматриваются. На данный момент оборудованные парковочные места вместят более 500 автомобилей. Профессиональный спортсмен Никита Леньшин поделился: – Я не знаю, буду ли участвовать, но такие соревнования действительно нужны – тогда другие люди загорятся желанием заниматься греблей. Соревнования по гребному спорту проведут на о. Русском, в бухте Новик, 9 сентября. Мероприятие приурочено к ВЭФ 2022 года. Напомним, что в регионе реализуется государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы, а также социально значимые проекты и мероприятия в Приморском крае в сфере спорта и здорового образа жизни. Ксения ЗАБЕЛИНА

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