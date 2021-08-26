Приморский спортсмен нацелился на чемпионат мира по MMA

Кстати, во Владивостоке проводит акклиматизационные сборы перед летними Паралимпийскими играми в Японии сборная России по паратхэквондо. Россияне начнут свое выступление на турнире 2 сентября. Сейчас спортсмены привыкают к часовому поясу и влажному приморскому климату и постепенно наращивают тренировочные нагрузки. На днях с паралимпийцами встретился министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Он отметил, что в этом году краю выпала большая честь — принимать российских спортсменов перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Японии.