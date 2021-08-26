Приморский спортсмен нацелился на чемпионат мира по MMA

Приморский край на статусном турнире представлял спортсмен из уссурийского спортивного клуба «Александр Невский» Динар Саниев. Он занят третье место в весовой категории 56,7 килограмма, сообщили в пресс-службе региона.
Путевку на континентальное первенство приморец завоевал в июне этого года на чемпионате России в Кемерово, уточнили в краевом министерстве физической культуры и спорта.
В столице Татарстана Динар провел три поединка. Первый выиграл досрочно за 16 секунд, во втором поединке в трех раундах одержал уверенную победу, а в полуфинале уступил титулованному сопернику из Дагестана, завоевав «бронзу» турнира. Следующая цель спортсмена — отобраться на чемпионат мира.
Динар тренируется в Уссурийске под руководством Владимира Цоя и Магомедшапи Гасайниева.
В спортивной карьере тренера Владимира Цоя его воспитанник впервые добился такого высокого результата на международном уровне. Но тренер уверен, что это далеко не предел.
— Динар уверенно прошел чемпионат Приморского края, затем Дальнего Востока и сумел занять третье место на чемпионате России в июне. Тем самым заполучив путевку на чемпионат Европы. У Динара много сильных качеств, но есть и над чем работать, — считает наставник.
По итогам чемпионата сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав 12 золотых, 13 серебряных и 28 бронзовых медалей.
— Мы гордимся тем, что приморский спортсмен внес вклад в победу сборной России. На чемпионате Европы очень сильная конкуренция. Этот успешный результат повысит популярность MMA среди подрастающего поколения в Приморье, — отметил вице-президент федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморья Владислав Ясин.
Кстати, во Владивостоке проводит акклиматизационные сборы перед летними Паралимпийскими играми в Японии сборная России по паратхэквондо. Россияне начнут свое выступление на турнире 2 сентября. Сейчас спортсмены привыкают к часовому поясу и влажному приморскому климату и постепенно наращивают тренировочные нагрузки. На днях с паралимпийцами встретился министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Он отметил, что в этом году краю выпала большая честь — принимать российских спортсменов перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Японии.
— Это стало уже доброй традицией — здесь готовились многие наши сборные перед Олимпиадами и крупными международными соревнованиями в странах АТР. Мы будем и дальше продолжать создавать максимально комфортные условия для занятий спортом в Приморье, — заверил Жан Кузнецов.
Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом проходит в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.