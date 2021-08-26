Приморский спортсмен нацелился на чемпионат мира по MMA

Приморский спортсмен нацелился на чемпионат мира по MMA
Приморский спортсмен нацелился на чемпионат мира по MMA
Сегодня, 12:25СпортФото: 1mediainvest.ru
Чемпионат Европы по смешанному боевому единоборству (ММА) завершился в Казани. На ринг выходили 252 сильнейших спортсмена из 14 стран. Бойцы из России завоевали 12 золотых наград.

Приморский край на статусном турнире представлял спортсмен из уссурийского спортивного клуба «Александр Невский» Динар Саниев. Он занят третье место в весовой категории 56,7 килограмма, сообщили в пресс-службе региона.

Путевку на континентальное первенство приморец завоевал в июне этого года на чемпионате России в Кемерово, уточнили в краевом министерстве физической культуры и спорта.

В столице Татарстана Динар провел три поединка. Первый выиграл досрочно за 16 секунд, во втором поединке в трех раундах одержал уверенную победу, а в полуфинале уступил титулованному сопернику из Дагестана, завоевав «бронзу» турнира. Следующая цель спортсмена — отобраться на чемпионат мира.

Динар тренируется в Уссурийске под руководством Владимира Цоя и Магомедшапи Гасайниева.

В спортивной карьере тренера Владимира Цоя его воспитанник впервые добился такого высокого результата на международном уровне. Но тренер уверен, что это далеко не предел.

— Динар уверенно прошел чемпионат Приморского края, затем Дальнего Востока и сумел занять третье место на чемпионате России в июне. Тем самым заполучив путевку на чемпионат Европы. У Динара много сильных качеств, но есть и над чем работать, — считает наставник.

По итогам чемпионата сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав 12 золотых, 13 серебряных и 28 бронзовых медалей.

— Мы гордимся тем, что приморский спортсмен внес вклад в победу сборной России. На чемпионате Европы очень сильная конкуренция. Этот успешный результат повысит популярность MMA среди подрастающего поколения в Приморье, — отметил вице-президент федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморья Владислав Ясин.

Кстати, во Владивостоке проводит акклиматизационные сборы перед летними Паралимпийскими играми в Японии сборная России по паратхэквондо. Россияне начнут свое выступление на турнире 2 сентября. Сейчас спортсмены привыкают к часовому поясу и влажному приморскому климату и постепенно наращивают тренировочные нагрузки. На днях с паралимпийцами встретился министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Он отметил, что в этом году краю выпала большая честь — принимать российских спортсменов перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Японии.

— Это стало уже доброй традицией — здесь готовились многие наши сборные перед Олимпиадами и крупными международными соревнованиями в странах АТР. Мы будем и дальше продолжать создавать максимально комфортные условия для занятий спортом в Приморье, — заверил Жан Кузнецов.

Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом проходит в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.

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