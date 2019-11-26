Самбисты Дальнего Востока поборются за призовой фонд в 370 000 рублей

«Мы ответственно готовимся к главному спортивному празднику, как организаторы и как участники. 2019 год был насыщенным на события: наши воспитанники достойно выступали на соревнованиях в разных уголках мира, поэтому в присутствии тысяч зрителей будем подводить итоги и награждать сильнейших спортсменов, прославивших свою фамилию, наш город, край и страну. Уже подтвердились делегации с Сахалинской, Амурской области, Камчатского, Хабаровского края, Якутия и Забайкалья, наши коллеги из Кореи поборются за награды в боевом самбо. Рад, что ежегодно участников становится больше, а турнир ярче» - говорит чемпион мира по самбо, президент спортивной школы «Мастер» Алексей Писаренко.