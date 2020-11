Самбисты Дальнего Востока поборются за призовой фонд в 370 000 рублей

Свыше 700 борцов и 20 команд из России и Кореи заявились на участие в Международном турнире по самбо

Свыше 700 борцов и 20 команд из России и Кореи заявились на участие в Международном турнире по самбо Восьмой год подряд Международный турнир по самбо объединит города и районы Приморья, а также регионы Дальнего Востока. Свыше 700 борцов и 20 команд из России и Кореи заявились на участие в личном и командном первенстве. Борьба по трем направлениям – спортивное, женское и боевое самбо в 8 возрастных и 55 весовых категориях пройдет на коврах физкультурно-оздоровительного комплекса города Артем 30 ноября - 1 декабря 2019 года. Лучшие борцы войдут в историю приморского самбо, заберут с собой не только эмоции и эксклюзивные награды, но и денежные премии командного зачёта в размере 100 000, 50 000 и 20 000 за 1-3 место на пьедестале. Второй день соревнований ожидаются зрелищные схватки в личном первенстве, где спортсмены разыграют призовой фонд 100 000 рублей. И если в прошлом году спортивный праздник прошел под мотивационным лозунгом «Забрать детей с улиц!», то тема этого турнира - «Мы растим патриотов!». «Мы уверенны, что патриотизм воспитывается с самого детства, с семьи, с тренера, со школы «Мастер»; он складывается из мелочей, из маленьких пазлов в большую картину жизни. Сила великой державы России – в её людях – больших и маленьких! Мы в маленьких наших чемпионах растим людей с «большим» сердцем, храбрых, отважных, сильных духом. И приглашаем спортивные объединения Дальнего Востока поддержать нас в этом благом деле» - делится один из организаторов спортивного события, депутат Думы г.Артёма Зарина Фардзинова. Турнир проводится по олимпийской системе, а значит, у каждого есть только один шанс стать лучшим борцом Дальнего Востока. «Мы ответственно готовимся к главному спортивному празднику, как организаторы и как участники. 2019 год был насыщенным на события: наши воспитанники достойно выступали на соревнованиях в разных уголках мира, поэтому в присутствии тысяч зрителей будем подводить итоги и награждать сильнейших спортсменов, прославивших свою фамилию, наш город, край и страну. Уже подтвердились делегации с Сахалинской, Амурской области, Камчатского, Хабаровского края, Якутия и Забайкалья, наши коллеги из Кореи поборются за награды в боевом самбо. Рад, что ежегодно участников становится больше, а турнир ярче» - говорит чемпион мира по самбо, президент спортивной школы «Мастер» Алексей Писаренко. По словам Алексея Александровича планируется красочное торжественное открытие, в рамках которого также пройдет награждение сильнейших борцов артемовской спортивной школы «Мастер» - абсолютных чемпионов рейтинговой системы, которым будут вручены пояса и мотивационные премии. НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ УВИДЯТ ЭТОТ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, НЕ ПРОПУСТИ И ТЫ! Кроме того, у каждого есть шанс выиграть призы от организаторов. Следите за новостями в социальной сети Instagram - @sk_master_official. ПРИГЛАШАЕМ ПОДДЕРЖАТЬ АРТЁМОВСКИХ САМБИСТОВ в ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС Г.АРТЁМА (ул. Фрунзе 32 б). ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 30 ноября (командное первенство) в 10.00 , 1 декабря (личное первенство) в 9.00. Организатором VIII Международного турнира является артёмовская спортивная школа «Мастер». Партнерами выступили Администрация и Законодательное Собрание Приморского края, администрация Артёмовского городского округа, депутаты фракции партии «Единая Россия» в Думе Артёмовского городского округа, Совет молодых депутатов Приморского края, а также ряд региональных кампаний – социальных партнеров СШ «Мастер». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

