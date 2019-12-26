Ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Клигер

Сергей Клигер стоял у истоков владивостокского «Спартака» в начале 70-х годов прошлого столетия, возродил большой баскетбол в Приморском крае в конце 90-х. Был первым главным тренером и президентом возрожденного 20 лет назад баскетбольного клуба. Под его руководством «Спартак-Приморье» в 2005 году завоевал первое «золото» Суперлиги и вышел в элиту отечественного баскетбола.