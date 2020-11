Ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Клигер

Под его руководством "Спартак-Приморье" в 2005 году завоевал первое "золото" Суперлиги

Под его руководством «Спартак-Приморье» в 2005 году завоевал первое «золото» Суперлиги На 86-году ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Пейлатович КЛИГЕР. Сергей Клигер стоял у истоков владивостокского «Спартака» в начале 70-х годов прошлого столетия, возродил большой баскетбол в Приморском крае в конце 90-х. Был первым главным тренером и президентом возрожденного 20 лет назад баскетбольного клуба. Под его руководством «Спартак-Приморье» в 2005 году завоевал первое «золото» Суперлиги и вышел в элиту отечественного баскетбола. Сергей Пейлатович до последних дней своей жизни участвовал в спортивной и административной деятельности клуба, передавал свой бесценный опыт подрастающему поколению спартаковцев. Сергей Клигер был лидером, максималистом, человеком, умеющим добиваться поставленных целей. Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», газета «Золотой Рог», баскетбольная общественность, болельщики скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Пейлатовича. Прощание с Сергеем Клигером состоится 30 декабря в спортивном комплексе "Олимпиец" (ул. Батарейная, 2). Начало в 10.30. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото БК «Спартак-Приморье»

